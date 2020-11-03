درجال يشيد بإنجاز منتخب الرواد المتوج بكأس أنطاليا «ماستر»

يؤكد حرص الوزارة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

إعلام الشباب والرياضة:

إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، رئيس وعدد من اعضاء وفد العراق الفائز ببطولة انطاليا الدولية العاشرة (ماستر) للرواد بكرة القدم، التي أقيمت في تركيا بمشاركة منتخبات من دول اوربية عدة.

وقال الوزير درجال ان وزارة الشباب والرياضة ستبقى داعمة لمختلف المشاركات والإستحقاقات الخارجية، ولن تقصر على قدر المستطاع في دعم المنتخبات والأندية لأنها تمثل العراق وترفع راية الله اكبر في البطولات الخارجية.

وأضاف الوزير درجال: ان تحقيقكم الانجاز محط اعتزازنا وتقديرنا، ونبارك جهود اللاعبين الكبيرة التي بذلوها حتى بلوغهم منصات التتويج، مشيدا بالجهة الداعمة للمنتخب التي تكفلت بشكل شخصي برعاية الفريق.

وقدم الوفد الضيف شكره وتقديره للوزير درجال، فيما أهدى المنتخب كأس البطولة إلى وزارة الشباب والرياضة مثمنين دورها في توفير الملاعب وإعداد الفريق قبل السفر، وأنجازها للمخاطبات الرسمية مع الجانب التركي، ما أسهم في تحقيق الفوز بكأس البطولة، فضلا عن الجوائز الفردية.

كما أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإنجاز الذين حققوا نتائج باهرة على المستويين الأولمبي والعالمي.

وقال الوزير درجال خلال استقباله وفد تجمع عراقيون للمعاقين والإحتياجات الخاصة، إننا سنبذل كل الجهود من أجل إبداء المساعدة الممكنة في إعادة تأهيل المقر وتوفير جميع الإحتياجات، وسنقوم بزيارة قريبة الى مقر التجمع.

وأضاف الوزير درجال: وجهنا دوائر الوزارة بتسهيل أمورهم وتوفير التجهيزات الرياضية الخاصة بالرياضيين الذين يمارسون مختلف الألعاب، وتسهيل إنسيابية دخول ذوي الإحتياجات الخاصة إلى الملاعب بعد عودة الجماهير للملاعب كونهم ملح المباريات، وطالبنا مجلس إدارة التجمع ببذل الجهود الكبيرة من خلال توعية الشباب وتثقيفهم من أجل إكمال مسيرتهم العلمية، لاسيما في ظل وجود مخاطر عدة تواجههم، أبرزها الأمية التي لا نريد ان تسيطر على شبابنا.

من جانب اخر، أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أنه سيتدخل شخصياً للصلح وترطيب الاجواء بين الهيأة التطبيعية ونادي النجف الرياضي التي وصلت إلى مرحلة حرجة .

وشدد الوزير «درجال» بالقول: ان الموسم الكروي الجديد الذي إنطلق بنجاح وإنضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر صفو الأجواء فيه اية أحداث جانبية، لذا يجب إحتواء هذه الأزمة بين الطرفين ، لافتاً إلى أن نادي النجف وجماهيره الكبيرة، لابد ان يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف وعليهما مع هذه الأحداث بطول أناة وسعة صدر كما هو معروف عنهما واضعين المصلحة العامة فوق كل إعتبار .

وثمن درجال التدخل الواعي للإعلام الرياضي وحرص الجماهير على التهدئة مشيراً إلى أنه سيتدخل لدى الطرفين بناءً على المناشدة التي أطلقها موقع صدى الكرة العراقية وأثنى عليها، ولن يخيب ظن الجماهير كونها تصب في مصلحة الكرة العراقية، راجياً من إدارة النجف والتطبيعية عدم التصعيد في الوقت الراهن حتى يتم اللقاء بين الإثنين وحلحلة المشاكل في القريب العاجل