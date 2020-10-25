  • الأحد , 25 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مُضيئًا كَعادتِه

ثقافة
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جاسم الخالدي

مُضيئًا كَعادتِه

متوِّجًا

بالْغَارِ

عَلى رَأسِه

شَمسٌ

وعَلى كَتفِه

نَخلةٌ

فِي يديهِ

إزميلٌ قديمٌ

وَرَثَهُ عَن أسْلافهِ

تُطاردهُ الأمكنةُ

يُطاردُهَا

يَهوى لُعْبتَهَا

تشغلُهُ التَّفاصيلُ

كَعرافٍ

لم تفتْهُ نافذةٌ

أوْ وشمٌ

أوْ سِتارةٌ

يحفظُ عنْ ظَهرِ قَلبٍ

سِيرةَ بغدادٍ

يعرفُ شوارعَهَا

أرْصِفتَهَا

حَدائقَهَا

سَاحاتِها

وَبلْدَاتِهَا

يَعرفُ البصرةَ

العَشارَ

و أمَّ البروم

خُطاه

في المَدى

تعرفهُ

عمانُ

ودمشقُ

وهولندا

يكتبُ سِيرتَنَا

نحنُ الأرضيينَ

كأنَّهُ

دُرْويشٌ

يَطوفُ عَلى الطُّرقاتِ

يَكتبُ مَا تيسَّرَ مِنْ سِيرةِ

مُدنٍ حالمةٍ

مُضِيْئًا كَعَادتِهِ

خُطَاهُ فِي المَدى

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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