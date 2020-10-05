وزير النفط يضع حجر الاساس لوحدات انتاجية بطاقة 20 الف برميل في مصفى حديثة

مساع لرفع الطاقة التكريرية الى 36 الف برميل باليوم

بغداد – الصباح الجديد

اكد وزير النفط حرص الوزارة على تطوير قطاع التكرير في البلاد والاستثمار الامثل للنفط والغاز ، جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الاساس للوحدات الانتاجية الجديدة في مصفى حديثة بمحافظة الانبار بطاقة 20 الف برميل ، بهدف رفع طاقته الانتاجية الى معدل 36 الف برميل باليوم ، و بحضور وزير التخطيط خالد بتال ورئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية هيبت الحلبوسي ووكيل الوزارة حامد يونس وعدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارة .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لزيادة الطاقات الانتاجية من المشتقات النفطية في محافظة الانبار من خلال المشاريع التي تنفذها والتي تستهدف تطوير الوحدات الانتاجية وأضافة وحدات جديد لانتاج مشتقات نفطية عالية الجودة وصديقة للبيئة، فضلا عن توفير فرص العمل لمواطني المحافظة .

واضاف السيد الوزير اثناء لقائه الملاكات الهندسية العاملة في محافظة الانبار ان الوزارة ماضية بخططها لتطوير جميع قطاعات الصناعة النفطية وفق أسس ومعاير ومواصفات عالمية ، داعياً الى بذل المزيد من الجهود لاتمام ذلك، مشيدا بدور العاملين في القطاع النفطي لتفانيهم في تطوير الانتاج ومواصلة العمل بالرغم من الصعوبات الصحية المتمثلة ب(كوفيد – 19).

واشار الوزير ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في محافظة الانبار ، منها اضافة وحدات أنتاجية اخرى لمصفى حديثة بواقع ٣٥ الف برميل لتصل طاقته الانتاجية الى ٧٠ الف برميل باليوم وبذلك سيغطي احتياجات المحافظة من الوقود، فضلا عن استمرار جهود الوزارة مع الشركات العالمية المعنية في استئناف مشروع استثمار الغاز في حقل عكاس والذي يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الغاز

وقال مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن ان مصفى حديثة يعمل الان بطاقة ١٦ الف برميل وبعد انتهاء وانجاز العمل بالوحدات الجديدة ترتفع الطاقة الانتاجية الى معدل ٣٦ الف برميل، واستناداً الى توجيه السيد الوزير ستقوم الشركة بدعوة الشركات العالمية المتخصصة في انشاء المصافي للتفاوض معها في أضافة وحدة انتاجية وفق المواصفات الاوربية الحديثة ، بطاقة ٣٥ الف برميل باليوم لترتفع طاقة المصفى الى ٧٠ الف برميل.

من جانبهما اشاد السيدان وزير التخطيط ورئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية بجهود السيد الوزير وملاكات الوزارة في تطوير المنشآت النفطية في محافظة الانبار باضافة الوحدات الانتاجية لقطاع التصفية والاستثمار الامثل للغاز

وشملت جولة وزير النفط لمدينة حديثة اللقاء بعدد من شيوخ ووجهاء المدينة والحكومة المحلية والقادة الامنيين، مؤكدا على اهمية الاستقرار المجتمعي والامني الذين يمثلان عاملا أساسيا لنجاح الاستثمار في المحافظة .

وكان وزير النفط قد اكد على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في أستقرار الاسواق النفطية العالمية ، وان العراق يتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المشتركة .

وقال الوزير أن العراق قد ساهم مع الاعضاء في أوبك ومنذ تأسيسها على صياغة المبادى الرئيسية لهذه المنظمة والالتزام بها من أجل تحقيق المصالح والاهداف المشتركة ، هذه المبادى التي أكدت على أهمية سيادة الدول المنتجة على ثروتها النفطية وتسخير عائداتها المالية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لبلدانها ، مشيراً الى أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين الآخرين من داخل المنظمة و من خارجها ، بهدف التصدي الواقعي للتحديات والازمات التي تعصف بالسوق النفطية ، والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن .