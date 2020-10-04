العاملون في الشركة يتسابقون الى تحقيق الإيرادات التي تخدم اقتصادنا الوطني

مدير عام النقل البحري للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند :

قال المهندس محي الدين عبدالرزاق مدير عام الشركة العامة للنقل البحري ان شركتنا وفي ضوء توجيهات ومتابعات الكابتن ناصر بندر الشبلي وزير النقل تواصل تنفيذ خططها وبرامجها كشركة تهتم بشؤون النقل للأرتقاء بكل المجالات التي تتعلق بتخصصها وأندفاع جميع موظفيها وبشتى تخصصاتهم لأنجاح دور الشركة وتحقيق الأيرادات التي تخدم اقتصادنا الوطني .

وأكد مدير عام النقل البحري لقد زار الكابتن ناصر بندر الشبلي وزير النقل مقر الشركة العامة للنقل البحري في البصرة وتفقد اقسام الشركة والتقى بعدد من موظفيها وتم مناقشة العديد من الملفات التي تخص عمل الشركة العامة للنقل البحري لتأتي هذه الزيارة في ضوء الخطط والبرامج التي تعزز من فعاليات هذه الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات .

وقد إشاد وزير النقل خلال الزيارة بجهود العاملين الذين نجحوا في تعظيم الايرادات المالية من خلال مشاريع وطنية ناجحة.

وقد أعطت هذه الزيارة للشركة دعماً معنوياً مهماً للموظفين حيث ان دعم وزارة النقل للشركة العامة للنقل البحري ساهم في نجاحات كبيرة اهمها تفعيل الناقل البحري الوطني.

وخلال الزيارة سلمنا درع التفوق والنجاح للسيد وزير النقل

زوارقنا الحديثة والمتطورة تقوم بنقل المواطنين

وأضاف عبدالرزاق: بما اننا مازلنا نعيش أيام زيارة أربعينية الأمام الحسين (ع) فأن شركتنا ساهمت عبر زوارقها النهرية بنقل زائري الاربعينية في ثلاثة محاور ( العزيزية ، النعمانية ، بزل حلاته ) .

وان زوارق النقل البحري هي زوارق حديثة ومتطورة وفيها طواقم نهرية متخصصة وذلك للقيام بنقلات أمينة وفيها كل مستلزمات سلامة المواطنين

والزوارق بدأت العمل لتقليل الجهد على الزائرين الذين يواصلون السير على الاقدام للمشاركة في زيارة الاربعينية وان الشركة العامة للنقل البحري تساهم في كل عام بنقل زائري الاربعينية في محافظة واسط

فيما تستعد الشركة في الايام القادمة لتوفير مركباتها لنقل زائري الاربعينية في محافظة كربلاء المقدسة قاطع (العطيشي) لتقليل الجهد على الزائرين .

تجهيز مستشفيات البصرة ب ١٥٠قنينة اوكسجين لمواجهة كورونا

واعلن المدير العام ان الشركة العامة للنقل البحري بدأت حملة موسعة لتجهيز مستشفيات البصرة بقناني الاوكسجين لمرضى فايروس كورونا ، وقد بدأت بتسليم دائرة صحة البصرة ب 150 قنينة اوكسجين متنوعة الاحجام كدفعة اولى وستكون هنالك دفعات قادمة ..

واشار الى ان هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤى وزير النقل بتقديم الدعم والرعاية للمؤسسات الصحية ،

وان الحملة جاءت بالتعاون مع شركات الخدمات البحرية العاملة مع قسم الوكالات البحرية لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين في محافظة البصرة.

وان الشركة قدمت ومنذ بداية جائحة كورونا دعما لدائرة صحة البصرة عن طريق تقديم الوقود لمركبات الاسعاف الفوري وهي تنقل المصابين الى المستشفيات وكذلك اقامة ورش لصيانة هذه المركبات التابعة للموسسات الصحية.

حوافز مالية بلغت 150% لمنتسبي الشركة

ولأول مرة في تاريخها – والحديث مازال لمدير عام الشركة العامة للنقل البحري – سجلت شركتنا اعلى حوافز مالية لمنتسبي الشركة بنسبة بلغت %150 وهي اعلى نقطة حوافز مالية للموظفين في تاريخها ،

وبجهود ابناء الشركة وقد اثمرت عنها ارتفاع معدلات الايرادات المالية بشكل ملحوظ مما انعكس ايجاباً على حوافز الموظفين، مشيرا، الى ان معدلات ارتفاع الحوافز مستمرة وعمل الشركة واقسامها متواصل في جميع الظروف وقدمت جهودا عملية متميزة

وان الشركة العامة للنقل البحري تقوم بواجباتها دون توقف حتى مع اعلان جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على كل الحياة اليومية للعالم اجمع.

ورشة افتراضية مهمة بالتعاون مع كلية العراق الجامعة

وبيّن المدير العام : ان الشركة العامة للنقل البحري قامت باطلاق المنصة الالكترونية لعقد الورشة الافتراضية في محاضرة القاها الدكتور علي أحمد رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية العراق الجامعة ، المحاضرة ركزت على اهمية انترنت الاشياء في حياة الانسان الحاضر ومستقبله .

واشار المحاضر الى ضرورة التعامل الالكتروني من خلال شبكات الانترنت في العمل البحري بجميع الاختصاصات والمجالات واهمها الصيانة والتواصل مع المنظمات البحرية الدولية ومراقبة معدات البواخر بشكل استباقي لتحديد الاسباب والاعطال المحتملة ومنحت الشركة جميع المشاركين شهادات مشاركة الكترونية و ان اعداد المشاركين بأزدياد مستمر لاهمية المواد المطروحه في الورشة.

الحدباء تكمل دورة حول الكرة الارضية

وأختتم المدير العام حديثه بالقول : في سابقة لم تشهدها الشركة العامة للنقل البحري تم استقبال الباخرة العراقية ( الحدباء ) التابعة لشركتنا بعد أن أجرت دورة كاملة حول الكرة الارضية بمسافة 154000 ميل بحري ذهابآ وبمسافة 192000 ميل بحري ايابآ .وكنا في استقبالها بميناء خور الزبير جنوب غربي البصرة حيثّ ان هذه الباخرة الحدباء سجلت نجاحا لم تشهدهُ البواخر العراقية من قبل اذ نقلت حمولات متنوعة الى اهم موانئ العالم.

فقد انطلقت من ميناء أم قصر نحو موانئ دولة الأمارات العربية المتحدة من ثم موانئ كندا ، لوس أجلوس ، غواتيمالا ، بنما ، الكونغو ، ألمملكة العربية السعودية ، ليبيريا ، بتغلادش ، الهند ، سلطنة عمان .

الباخرة الحدباء طبقت جميع متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO وهيئة التصنيف الفرنسية ومتطلبات كل الموانئ العالمية التي دخلتها ، وان الشركة كانت تنوي اقامة احتفال موسع لاستقبال الباخرة الحدباء لكن الظروف الصحية وحسب تعليمات لجنة الصحة العليا وبسبب انتشار وباء كورونا تم اختصارالأحتفالية على تكريم طاقم الباخرة فقط .

فقد عبروا بها المحيط الهادئ والمحيط الهندي والمحيط الاطلسي ودخلت موانئ مهمة ولم تسجل اي خروقات فنية بحق الباخرة بحسب شهادات دخولها للموانئ التي دخلتها ورست فيها بل كانت بأدائها المميز في عمليتي التحميل والتفريغ في كل الموانئ العالمية التي وصلتها موضع اعجاب وأحترام السلطة المينائية في كل تلك الموانئ وسجلوا في وثائق تلك الموانئ تفاصيل التزام الباخرة وكادرها البحري بكل الشروط الدولية التي تتعامل بها كل موانئ العالم وسجلت كل السلطات المينائية في تلك الموانئ العالمية شكرها وتقديرها للباخرة وكادرها ونحن بدورنا كشركة وطنية نفخر بكادرنا هذا الذي تعامل بأرقى مسؤولية وأروع التزام للمحافظة على السمعة الطيبة والمميزة التي تتحلى بها الشركة العامة للنقل البحري العراقية واسطولها الكبير الذي يجوب البحار المحيطات كناقل وطني .

يذكر ان الباخرة الحدباء تم بناؤها لصالح الاسطول البحري العراقي في كوريا الجنوبية عام 2014 بحمولة 17500 طن.