دعوه طليقا

عبد الهادي عباس
في يوم ما يستأذن مجلسكم بالتأكيد
ليحدثكم..
فدعوه طليقا
وإذا ما التبس الأمر لديه قليلا
أرجوكم
لا تغمضوا عينيه
لا تضعوا فوق الوجه قماشا
انتظروه
ليقول لكم بعض وصاياه
ويغلق باب البيت بكل هدوء
يمضي
يطرق باب الوحشة مبتسما
ووحيدا
وهو قبّل حائطه صمتا
ويصافح مخلوقات الأرض
هنا…
***********
سأغمض قلبي عليك
اذ يدق على حائطي بعصاه
اكون على طرف من سرير
فيأتي لي الصوت منخفضا
ويقول الذي عنده باختصار شديد
ويترك لي كد تلك السنين
بقربي
أصيح
تعال
لك الآن عندي
رسائل شوق
وهذا بريدي.. تعال
اعد لك ما تشتهي
أو تريد
تعال
سأغمض قلبي عليك
ونغلق باب الغروب
ونمضي
تعال تعال
وهذا قميصي ولم يتوقف
تلاشى بعيدا
ليتركني في ذهول