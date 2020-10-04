  • الأحد , 4 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

دعوه طليقا

ثقافة
التعليقات على دعوه طليقا مغلقة
15 views

عبد الهادي عباس

في يوم ما يستأذن مجلسكم بالتأكيد

ليحدثكم..

فدعوه طليقا

وإذا ما التبس الأمر لديه قليلا

أرجوكم

لا تغمضوا عينيه

لا تضعوا فوق الوجه قماشا

انتظروه

ليقول لكم بعض وصاياه

ويغلق باب البيت بكل هدوء

يمضي

يطرق باب الوحشة مبتسما

ووحيدا

وهو قبّل حائطه صمتا

ويصافح مخلوقات الأرض

هنا…

  ***********

سأغمض قلبي عليك

اذ يدق على حائطي بعصاه

اكون على طرف من سرير

فيأتي لي الصوت منخفضا

ويقول الذي عنده باختصار شديد

ويترك لي كد تلك السنين

بقربي

أصيح

تعال

لك الآن عندي

رسائل شوق

وهذا بريدي.. تعال

اعد لك ما تشتهي

أو تريد

تعال

سأغمض قلبي عليك

ونغلق باب الغروب

ونمضي

تعال تعال

وهذا قميصي ولم يتوقف

تلاشى بعيدا

ليتركني في ذهول

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة