الفنان صفاء عيدي..من العائلة السعيدة الى استديوهات مصر

سمير خليل

منذ تفتح موهبة الفنان العراقي صفاء عيدي كان مسكونا بالفن وبفن الطفل خصوصا، اسس مع مجموعة من اصدقائه فرقة خاصة بفن الطفل اسماها “العائلة السعيدة” وجعل بيته مقرا لها.

قدم عيدي اعمالا وعروضا متنوعة للأطفال منها مسلسل العائلة السعيدة وبرامج لإذاعة العراق. وعمل في دار ثقافة الاطفال وشارك في مهرجان خاص بمسرح الطفل مخرجا لمسرحية (المهرج) تأليف الفنانة عواطف نعيم، وحازت المسرحية اربعة جوائز.

شارك وفرقته مع فرق عالمية في انتاج اعمال خاصة بالطفل لمنظمات كورية واسبانية واليونيسيف الايطالي ويقول: تعرضنا خلال عمل الفرقة لتهديدات مستمرة انتهت باعتداء ارهابي على مقر الفرقة استشهد على اثره اثنين من اعضائها، واضطر قسم منا للهجرة خارج العراق وكان نصيبي ان استقر في القاهرة حيث انفتحت امامي آفاق التعلم والخبرة مثلما انفتحت امامي استوديوهات القاهرة عاصمة الفنون”.

وتابع: “قدمت في القاهرة مسلسل (صفين لولي) فكرتي وإخراجي بمشاركة النجوم كاظم القريشي، وسولاف وذوالفقار خضر وسارة مسعد من العراق، ومن مصر النجوم عزت ابو عوف وإيمان السيد ومحمد شرف ورندا البحيري ، ومن إنتاج الناظر للإنتاج الفني من العراق وتم بثه على شاشة قناة هنا بغداد.

قدم كذلك مسلسل للأطفال بعنوان (قناة اطفالكم) فكرته واخراجه وتأليف حسن عبد اللطيف، وبطولة نجوم مصر مها احمد ومحمد لطفي بمشاركة المطرب المعروف ايهاب توفيق، ومن العراق سيف الغانمي، ويقول عنه: “المسلسل تعليمي توجيهي يعتمد على فن الدمى والتمثيل المعتاد”.

ويتابع: “عدت عام 2016 الى البلاد وقدمت مسلسلا بعنوان (قلب التفاحة) وكانت البطولة نسائية مطلقة، فكرة العمل مبنية على عالم الاعلانات، وتم اهداءه لقناة العراقية الفضائية حيث عرض في شهر رمضان الكريم خلال فترة توقف الانتاج الدرامي في العراق، وكان من المؤمل تقديم جزء ثان للمسلسل، ولكني مع الاسف لم اجد قبولا ومساعدة من بعض الاصدقاء وشركات الانتاج هنا. في العام نفسه تبلورت لدي فكرة انتاج مسلسل ضخم يحكي عن وقوف الشعب العراقي بوجه عصابات داعش الارهابية مجسدا بطولات قواتنا الامنية والحشد الشعبي في عمل مشترك، المشروع توقف، والآن بدأت بوادر عودته ثانية. كل اعمالي وفي كل مشروع فني عربي احب ان اشرك ممثلين عراقيين لان الفن العراقي حافل بالمبدعين”.

*وماهو جديدك؟