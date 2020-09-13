مكاشفات الصحو ..

ريسان الخزعلي
الأغنية الصامتة
الوردة ُ
أغنية ٌ صامته
مَن منح َ العطر َ ..،
هذه الموسيقى وهذا الجناح ..؟
جلسة روبسبير
مَن أشار َ على / روبسبير كومونة /
أن ْ يختار َ الجهة َ اليسرى من القاعة ..؟
لا أعرف ُ ..
إن ْ كان َ الرجل ُ يجهل ُ في الميراث ِ ..،
لقد أورثنا عقدة َ الحبل ِ في المشنقة ..؟!
تغريدة كَلكَامش الأخيرة
هو َ الذي رأى .
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لقد أوهموك َ ،
فما من عشبة ٍ تغلب ُ الموت َ ياكَلكَامش .
/ أنكيدو/ ضحية ُ اللعبة ِ ..،
و/ سيدوري / علّة ُ التأويل ِ ..،
أنت َ لم تر َهي َ التي رأت ْ ..!
فمن ْ دلّها على يقين ٍ يجهله ُ الكهنة ُ والملوك ..؟
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( الأسطر ُ الأربعة ُ الأخيرة ُ مخرومة ٌ من التغريدة )
والسيد ُ / طه باقر / ما كان َ على وفاق ٍ مع َ
لوركا الجديد
لا خُضرة َ الآن َ على الطريق
لا غجرا ً ينتظرون َ المساء .
القمر ُ
الليلة َ
ضيف ٌ عليل .
…..،
مَن يفتح ُ الباب َ إلى أسبانِيا
والفرس ُ السوداء ُ ..،
لم تحمل ْ سوى فارسها القتيل ..؟
سكّين
لاتتعب
يا أرق َ الليلة ِ لاتتعب
فأنا سكّين ٌ في هذي اللعبة .
لا أقطع ُ شيئا ً غيرك َ ..، لكنّي قد أقطع ُ أوردتي ….