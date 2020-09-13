مكاشفات الصحو ..

ريسان الخزعلي

الأغنية الصامتة

الوردة ُ

أغنية ٌ صامته

مَن منح َ العطر َ ..،

هذه الموسيقى وهذا الجناح ..؟

جلسة روبسبير

مَن أشار َ على / روبسبير كومونة /

أن ْ يختار َ الجهة َ اليسرى من القاعة ..؟

لا أعرف ُ ..

إن ْ كان َ الرجل ُ يجهل ُ في الميراث ِ ..،

لقد أورثنا عقدة َ الحبل ِ في المشنقة ..؟!

تغريدة كَلكَامش الأخيرة

هو َ الذي رأى .

………………

لقد أوهموك َ ،

فما من عشبة ٍ تغلب ُ الموت َ ياكَلكَامش .

/ أنكيدو/ ضحية ُ اللعبة ِ ..،

و/ سيدوري / علّة ُ التأويل ِ ..،

أنت َ لم تر َهي َ التي رأت ْ ..!

فمن ْ دلّها على يقين ٍ يجهله ُ الكهنة ُ والملوك ..؟

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( الأسطر ُ الأربعة ُ الأخيرة ُ مخرومة ٌ من التغريدة )

والسيد ُ / طه باقر / ما كان َ على وفاق ٍ مع َ

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لوركا الجديد

لا خُضرة َ الآن َ على الطريق

لا غجرا ً ينتظرون َ المساء .

القمر ُ

الليلة َ

ضيف ٌ عليل .

…..،

مَن يفتح ُ الباب َ إلى أسبانِيا

والفرس ُ السوداء ُ ..،

لم تحمل ْ سوى فارسها القتيل ..؟

سكّين

لاتتعب

يا أرق َ الليلة ِ لاتتعب

فأنا سكّين ٌ في هذي اللعبة .

لا أقطع ُ شيئا ً غيرك َ ..، لكنّي قد أقطع ُ أوردتي ….