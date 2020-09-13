إليزابيث هيرلي لـ هيو غرانت: “أحبك للأبد”

الصباح الجديد – وكالات:

وجهت النجمة العالمية إليزابيث هيرلي المعروفة بـ ليز هيرلي رسالة مؤثرة للنجم العالمي هيو غرانت بعد أن بلغ الستين من عمره. وشاركت عارضة الأزياء ومصممة ملابس البحر البالغة من العمر 55 عامًا في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من رقص هيو غرانت في فيلمه Love Actually والذي لعب فيه دور رئيس الوزراء الخيالي ديفيد.

وعلقت ليز على الفيديو: “لقد تأخرت لأنني استغرقت يومين لتعلم كيفية تسجيل الشاشة سعيدة بـ 60 عام هيو المجيدة.. أحبك للأبد”.

وكان كل من هيو وليز على علاقة حب استمرت من عام 1987 حتى عام 2000 على الرغم من انفصالهما قبل عقدين من الزمن، ظل هيو وليز قريبين على مر السنين، حتى أنه كان عراب ابنها الوحيد داميان من زوجها الراحل ستيف بينغ.