بغداد تضع خمسة شروط امام اربيل قبل التوقيع على اي اتفاق مالي

وفد حكومة الاقليم التفاوضي وصل اليها..

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

يشارك وفد تقني من وزارتي التخطيط والمالية في اقليم كردستان في اجتماعات تعقدها اللجنة المختصة باعداد قانون الموازنة العام للعام 2021 في العاصمة بغداد.

واعلن مصدر مطلع للصباح الجديد، ان وفدا من حكومة الاقليم برئاسة وزيرا التخطيط والمالية، وعدد من المدراء الفنيين ومسؤولي اخرين يتواجد الان في بغداد لبحث مسألة الميزانية للعام 2021.

واوضح المصدر، ان زيارة وفد حكومة الاقليم الفني لا ترتبط بتوقيع اتفاق بين حكومتي الاقليم والمركز، وانما هي تتعلق بمناقشة الية اعداد بنود ومواد موازنة 2021 والفقرات التي تتعلق بحقوق الكرد فيها..

واشار الى ان نسبة ١٢.٦٧ كحصة لاقليم كردستان من الموازنة، ما زالت معتمدة لدى اللجان المعنية بكتابة وصياغة وتقديم ميزانية العام المقبل، في مجلس النواب والحكومة العراقية، وان تلك النسبة لم يطرأ عليها اية تغييرات.

وبين ان اللجان المعنية بدأت بمشاركة وفد من حكومة الاقليم بمناقشة مواد وفقرات الموازنة متوقعا الانتهاء منه وتقديمه الى مجلس النواب للمصادقة عليه شهر تشرين الاول المقبل.

وعلى صعيد ذي صلة اكد المصدر، ان الحكومة الاتحادية رمت الكرد في ملعب حكومة الاقليم مجددا، وربط ارسال مبلغ 320 مليار دينار شهريا بمدى تجاوب حكومة الاقليم مع الشروط التي وضعتها بغداد للاتفاق.

واضاف، ان الحكومة الاتحادية وضعت خمسة شروط امام اربيل الالتزام بها قبيل التوقيع على اي اتفاق، مشيراَ الى ان الاقليم وافق على تسليم الحكومة الاتحادية نصف ايردات المنافذ الحدودية، وجزء من ايرداته النفطية لقاء حصوله على اتفاق يضمن قدرته على توزيع رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، وهو ما اعتبره مؤشر ايجابي باتجاه التوقيع على اتفاق مثمر بين الجانبين.

وكان وزير المالية في الحكومة الاتحاية علي علاوي قد هدد في اجتماع لمجلس الوزراء بتقديم استقالته اعتراضا على ارسال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مبلغ 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم قبل التوصل الى اتفاق بين الجانبين وفقا لوسائل اعلام.

وعلمت الصباح الجديد من مصادر خاصة، ان وزير المالية في الحكومة الاتحادية ارسل رسالة الى حكومة الاقليم طالب فيها بالاسراع في ارسال وفد تفاوضي خلال الايام القليلة المقبلة للتباحث وتوقيع الاتفاق المرتقب.