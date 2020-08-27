  • الخميس , 27 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

خيار اللادولة ..!

أعمدة الكتاب
التعليقات على خيار اللادولة ..! مغلقة
0 views

الذين تجردوا من ضمائرهم ونزعوا انتمائهم الى هذه البلاد يدفعون بها نحو الفوضى وقد جندوا قواهم في هذه المحنة التي يمر بها العراق من اجل التماهي مع هذا الانحدار في الاوضاع الامنية واصبحوا من حيث يعلمون او لايعلمون اداة للتخريب وخلال شهور قليلة نقل هؤلاء العراق من الدولة الى اللادولة حينما شرعوا لانفسهم القتل والخطف وبث الخوف والكراهية ونشر الرعب في مدن عراقية مختلفة وباتت عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا وقبلها عمليات الاغتيال التي شهدتها بغداد ومدن عراقية اخرى تؤسس لمرحلة جديدة لم يعد دعاة الفوضى والتخريب يخجلون فيها من الاعلان عن تواجدهم في المشهد السياسي ولربما كان اخطر مافي هذه المرحلة هو تبني اساليب الاستفزاز والاثارة كسلاح وحيد وخيار مفضل في التعاطي مع الاحداث التي رافقت القرارات والخطوات التنفيذية التي اقدم عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل استعادة هيبة الدولة في مؤسسات رسمية مختلفة في مقدمتها المنافذ الحدودية والموانيء والتغييرات التي اجراها داخل الاجهزة الامنية من اجل تصحيح مسارات العمل في ملف الامن بما يمنح منتسبي هذه الاجهزة المزيد من المعنويات وتعزيز الثقة بالنفس لاستكمال دورهم في حفظ الامن وقطع الطريق على محاولات الفاسدين البقاء داخل هذه المؤسسة والاستمرار في مخططاتهم لاضعاف الدولة وتقوية نفوذهم فيها ..لقد بات الصراع واضحا اليوم بين دعاة الدولة واللادولة وتكشفت بشكل صريح اهداف من يتخفون في بؤر الفساد ومن ورائهم قوى التدخل الخارجي التي تحمل في تدخلاتها صبغة طائفية نفعية تستهدف اي مسعى لاخراج العراق من محنته ويجد الشعب العراقي اليوم نفسه امام معارك جديدة تختلف في اهدافها عن المعارك السابقة لكنها لاتقل ضراوة عن معركة الارهاب فدعاة اللادولة لايزالوا يملكون اذرعهم التي تتيح لهم التحكم في مسارات الاقتصاد وضرب الامن والاستقرار في المكان والزمان الذي يريدونه ولهم القدرة ان يقفوا حجر عثرة امام الجهود التي تريد للحكومة التمكين في اجراء الانتخابات المبكرة والتشويش على الاجماع الوطني المتمثل برفض الارتباط بالاجندات الخارجية ومنح القرار العراقي الوطني الاستقلالية وعدم التعامل مرة اخرى مع منهج المحاصصة في تشكيل النظام السياسي الجديد بعد هذه التجارب المريرة والاهم من ذلك الاصرار على ان لاتذهب التضحيات التي قدمها ثوار تشرين في تظاهراتهم ادراج الرياح فشهداء تشرين اسسوا بدمائهم لعراق جديد بهوية جديدة وقد اعترف القاصي والداني بهذا التاسيس وبهذا التغيير ولم يعد احد قادرا على طمسه او التقليل من شانه .

د. علي شمخي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة