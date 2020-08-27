الصباح الجديد – وكالات:

شهد مزاد نظمته دار “كريستيز” العالمية بيع قطعتين من نيزك سقط في غابة بمنطقة سيخوت ألين الجبلية بأقصى شرق روسيا عام 1947.

وتم بيع إحدى القطعتين من النيزك المتكون من الحديد والنيكل وبوزن 8.1 كيلو مقابل 17.5 ألف دولار، وبيعت القطعة الأخرى بوزن 1.3 كيلو مقابل 13.5 ألف دولار..

ويعتقد خبراء أن هذه القطعة كانت جزءا من الطبقة السطحية للنيزك الذي تفكك في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع ستة كم لينقسم إلى قطع عدة توزعت على مساحة نحو 35 كم مربع. ويقدر وزن النيزك بحوالي 100 طن.

وسمع دوي الانفجار الناجم عن سقوط بقايا النيزك على بعد 300 كم، فيما بقي في السماء لساعات أثر دخاني طوله أكثر من 30 كم بعد مرور النيزك.

ونتجت عن اصطدام بقايا النيزك بالأرض قرابة 200 حفرة بلغ قطر أكبرها 26 مترا. وتسبب سقوط النيزك بأكبر “مطر نيزكي” شهده كوكبنا منذ نشأة الحضارة البشرية.