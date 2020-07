تشارليز ثيرون تكشف كيف أصبحت واحدة من أهم نجوم الأكشن فى هوليوود

الصباح الجديد – وكالات

تشارليز ثيرون واحدة من أهم نجوم أفلام الحركة والاكشن في هوليوود ، وقد أظهرت ذلك بشكل واضح من خلال فيلمها الجديد The Old Guard وغيره مثل أفلام ، و Mad Max: Fury Road و Atomic Blonde .

وفي لقاء مصور مع Comic-Con@Home تذكرت الممثلة عندما ظهرت في فيلم The Italian Job عام 2003 وطُلب منها وقتها القيام بمزيد من التدريب على القيادة من أجل مشاهد الفيلم، مشيرة أنها تعتقد أن الطلب جاء بناء علي أنها امرأة وتحدثت عن كيف أصبحت مصممة في حياتها المهنية على إثبات أن المرأة يمكنها تقديم أفلام الحركة تمامًا مثل الرجال، قائلة “بالتأكيد ، فيلم Italian Job كان تجربة رائعة، وقالت تشارليز ثيرون: “كانت هناك عملية غير عادلة للغاية سارت مع أثناء تصوير فيلم Italian Job حيث كنت المرأة الوحيدة أمام مجموعة من الرجال وأتذكر أنني حصلت على الجدول الزمني في مرحلة ما قبل الإنتاج بشكل واضح وكانوا قد حددوا لي مدة ستة أسابيع تدريبًا على السيارات أكثر من أي من الرجال وقد كان الأمر مهينًا جدًا” .

وأضافت تشارليز ثيرون قائلة “الخبر السار الآن هو أننا قمنا بتغيير مهم كأبطال أفلام الحركة والأكشن” .