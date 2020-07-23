مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية في مدينة صور

الصباح الجديد-متابعة:

أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون إقامة الدورة الاولى من “مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية” في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 31 يوليو/تموز على المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور.

يتضمن المهرجان عروضاً سينمائية وموسيقية، ومعرضاً للصور الفوتوغرافية والرسومات التي شاركت ضمن الحملة الإلكترونية تحت شعار “نرسم ضد العنصرية” ومن أجل المساواة وحرية التعبير ورفضاً للتمييز، وشارك فيها حوالي 72 فناناً من 12 دولة: العراق ومصر والكويت وفلسطين والجزائر واليمن والمغرب وسورية وفرنسا واسبانيا وايطاليا والبرازيل.

كما أقيمت خلال الحملة دورات تدريبية اون لاين للأطفال والشباب لمساعدتهم على الرسم فيما يتعلق بأهداف الحملة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع ملتقى الألوان ضمن شروط اجراءات السلامة العامة، وسيجري بث جميع فعاليات المهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي طيلة أيام المهرجان من السادسة وحتى الثامنة مساءً.

وأكد مؤسس “المسرح الوطني اللبناني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أنه “علينا جميعاً تحمل المسؤولية في ظل هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة، لذلك سيقتصر المعرض على عدد قليل من المشاركين والجمهور والفنانين المقيمين في لبنان فقط، على أن تستكمل فعاليات المهرجان بين الواقع والافتراضي من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من ممكن المهتمين من أجل تحقيق أهداف الحملة “.