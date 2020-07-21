ريال مدريد يتأهب لحسم لقب الليجا بإسقاط غرناطة

مدريد ـ وكالات:

قطع ريال مدريد شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على غرناطة في عقر داره (2-1)، أول أمس، في إطار منافسات الجولة الـ36.

هدفا الريال سجلا عن طريق الثنائي الفرنسي فيرلاند ميندي وكريم بنزيما في الدقيقتين 10 و16، في حين أحرز داروين ماتشيز هدف غرناطة في الدقيقة 50.هذا الفوز رفع رصيد الفريق الملكي إلى 83 نقطة، ليحافظ على فارق النقاط الـ4 بينه وبين ملاحقه، برشلونة، قبل جولتين فقط على النهاية، وتوقف غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار 2-1، على غرناطة، ضمن مباريات الجولة 36 من الليجا.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «لقد لعبنا بشكل جيد جدًا في الشوط الأول، وبطريقة مثيرة للإعجاب في الاستحواذ على الكرة، لكن الشوط الثاني كان أسوأ لكن الخصم لعب».وأردف: «لتحقيق أشياء في هذا الدوري يجب أن تعاني قليلا وتستمر كمجموعة، وعلينا أن نكون فخورين بهذا الفريق».

وأضاف: «الصرخة بعد صافرة النهاية؟ صرخت لأنني كنت سعيدًا، ولأن كرة القدم معاناة، ومن الطبيعي أن أصرخ لأنها كانت 3 نقاط مهمة للغاية، وصرخت لأخبر اللاعبين بأنهم قدموا مباراة رائعة، وأنا سعيد بهم».

وتابع: «هازارد؟ هناك أشياء تتعلق بالفريق، ويجب على اللاعب أن يكون جاهزًا تماما ليلعب، وهازارد لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وأمره مُعقد بعض الشيء، لكنني أتمنى أن يكون جاهزًا غدٍ الخميس لمساعدة الفريق».وأوضح: «بيل؟ لا أشكو منه، ونحن جميعًا هنا ويتبقى على نهاية الموسم مباراتان».وواصل: «لم نفز باللقب بعد، وهذه هي الحقيقة، ونحن سُعداء للغاية، لكن يتبقى 6 نقاط».واختتم: «التتويج بالليجا في ملعب دي ستيفانو؟ عندما نبدأ الموسم، نريد الفوز باللقب، لكننا لم نحققه بعد».

وأعرب سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بهدفين لهدف، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «نحن لم نفز بأي شيء حتى الآن، ونحن نعتمد على أنفسنا ولازالت هناك نقاط على المحك نريد حصدها».

وأضاف: «الهدف منذ استكمال الموسم كان الفوز بكل مباراة، وسنحاول بذل كل ما لدينا للفوز باللقب».وتابع: «المُعاناة في الشوط الثاني؟ أعتقد أننا أخطأنا دون وعي، وبدلا من الذهاب لتسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة استرخينا، وهذه الأشياء لا يمكن أن تحدث لأن أي خصم يمكنه الفوز إذا لم تحافظ على قوتك، وفزنا بالشوط الأول وخسرنا الثاني».

وأوضح: «الفوز مهم للغاية، على الرغم من أن شعورنا بعد الشوط الثاني ليس جيدًا، ويجب أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة، ونحن فقط من بين الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب من تمكنا من الفوز هنا، وهذا يعني أنه ليس بالأمر السهل».

واختتم: «لقب خاص؟ الفوز بالدوري يحتاج الانتظام والمثابرة والعمل اليومي، وجاءت فترة التوقف في صالحنا لنضع نصب أعيننا هدف الفوز في كل المباريات، ونأمل أن نتمكن يوم غدٍ (أمام فياريال) من الاحتفال باللقب إذا أراد الله».

من جانبه، علق دييجو مارتينيز، المدير الفني لغرناطة، على خسارة فريقه، حيث قال إنهم قدموا شوطا ثانيا «رائعا»، وكانوا يستحقون «تسجيل هدف التعادل».

وصرح مارتينيز عقب المباراة: «ريال مدريد كان متفوقا في أول 25 دقيقة، وجعل الأمور صعبة علينا، ولكننا دخلنا أجواء المباراة بنهاية الشوط الأول».وزاد: «الشوط الثاني كان رائعا، وبفرص كثيرة، وكنا نستحق هدف التعادل في النهاية».وتابع صاحب الـ39 عاما: «لعبنا بروح، وحاولنا بشتى الطرق، ولا يمكنني سوى تحية اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف المدرب الشاب: «بداية ريال مدريد كانت قوية، وكان دقيقا في إنهاء الهجمة، والفرصة الأولى التي وصل بها سجل الهدف الأول. لقد كان أفضل بكثير، وسعيد للغاية برد فعل فريقي لأنه كان من الممكن أن نستقبـل عـدة أهـداف».

وأثنى مدرب الفريق الأندلسي على سلسلة النتائج الرائعة لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان بالفوز في 9 مباريات متتالية، في حين أشاد بالبلجيكي تيبو كورتوا الذي قدم «تصديات رائعة» في المباراة، في الوقت الذي قال فيه إن كلمة السر في هذه النتائج «إيمان اللاعبين بما يقدموه»، لأن هذا «يساعد على نقل هذا الشعور، بينما تشعر الجماهير بالفخر بفريقها».