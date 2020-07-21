أوبرا وينفري تتبرع بثلاثة ملايين دولار لمواجهة كورونا

الصباح الجديد – وكالات:

برغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا لمستويات شديدة الخطورة في البرازيل ودول أخرى في أميركا الشمالية، مازالت الولايات المتحدة من أكثر الدول المتضررة في العالم صحياً واقتصادياً جراء جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم لتصنع واقعاً جديداً صعباً، دفع الكثير من مشاهيرها لمساندة أكثر الناس تضرراً بالتبرعات المالية والمساندة المعنوية والإنسانية. وأحدث المتبرعات أوبرا وينفري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تبرعت مؤسسة الإعلامية العالمية أوبرا وينفري الخيرية بثلاثة ملايين دولار لمساعدة سكان جنوب لوس أنجليس، الذين عانوا من تفشي فيروس كورونا.

التبرع كان لصالح الإئتلاف الجديد “South LA Forward” الذي يوفر الطعام الطازج واختبار “فيروس كورونا – كوفيد 19” والرعاية الصحية والمساعدة المالية لأولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.

وقالت أوبرا في بيان: “بينما أستمر في البحث عن طرق لدعم المجتمعات المحرومة، أدهشني النهج الفريد متعدد الطبقات الذي يحدث تغييراً حقيقياً في حواجز وصول الغذاء الصحي والرعاية الصحية الجيدة والفرص التعليمية”.

وأشارت إلى الأمر نفسه في وقت سابق حيث أبدت إعجابها بعمل وجهود المنظمات الخيرية بقولها: ” أدهشني العمل الذي تقوم به المنظمات الخيرية، في وقت يكون أولوية الجميع البقاء بأمان في المنزل، وأعلم أن كثيراً منا يبحث عن طرق مناسبة للمساعدة”.

يُذكر أن أوبرا كانت قد تبرّعت سابقاً بـ12 مليون دولار أميركي، لجهود الإغاثة من جائحة “فيروس كورونا- كوفيد 19” في شيكاغو، ناشفيل، ميلووكي، كوسيوسكو، ميسيسيبي. كما تبرّعت بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي في نيسان/أبريل الماضي، مع تخصيص مليون دولار أميركي من التبرع لصندوق الغذاء الأميركي، لمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وبذلك تكون أوبرا وينفري الأكثر تبرعاً بين مشاهير هوليوود في الولايات المتحدة والعالم منذ الأيام الأولى لبدء انتشار جائحة فيروس كورونا في المدن الأميركية. وكانت أوبرا وينفري أعلنت سابقاً التزامها الكامل بالعزل المنزلي منذ بدء انتشار فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة، واعترفت بأنها تقيم وشريكها ستيدمان غراهام في منازل منفصلة بسبب خطورة رحلاته الكثيرة.