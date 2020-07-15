آيشواريا راي تعلن اصابتها وابنتها بكيوفيد 19

الصباح الجديد – وكالات:

بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان، ونجله أبهيشيك باتشان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). تم الإعلان عن إصابة زوجة ابنه، ونجمة بوليوود، آيشواريا راي، وابنتها بفيروس كورونا، بعد نقل زوجها الممثل الهندي، أبهيشيك، ووالده، أميتاب باتشان، للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال راجيش توب، وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، في تغريدة على “تويتر” إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نٌقل أميتاب وأبهيشيك خاصة بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند، في وقت سابق إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.

وعملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

وسجلت الهند اليوم زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 850 ألفا، ما أجبر السلطات على إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.