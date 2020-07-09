  • الخميس , 9 يوليو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العلم منار الحياة

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-1-
الذين يحبون العلم ويرجون أنْ ينالوا منه القسط الوافر ليسوا بالقليلين ..
انهم موجودون في كل شبر من الأرض ، وفي كل مقطع من مقاطع الزمن ..،
ولكنَّ الذين ينصرفون الى العلم انصرافا كاملاً، ولا تغريهم شتى المغريات عن مواصلة الانكباب عليه قليلون .

-2-
كان الامام الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه – وهو من أَعظم مراجع الدين، وأبرز الفاتحين المجددين في مضامير الفكر والعلم – ممن انصرف بِكُلّه الى العلم، وكان ينفق الساعات الطوال وهو يفكّر ويتأمل في حلّ المسائل العلمية .
وجاءت النتيجةُ باهرةً بكل المعاني، حتى أنَّ جامعة (موسكو) اعدّتْ نصبا برونزياً ، له تقديراً وتثمينا لجهوده العلمية المباركة ، بالرغم من كل الفوارق المعلومة بين منهجه وبين مناهجها ..!!
-3-
وما يقال عن العلم يقال عن الأدب والثقافة …
وقد اكتفى معظم المعاصرين منهما بالحدود التي لا تحرمهممن الانصراف الى اشباع لذائذهم ومُتَعِهم ولو علىحسابهما ..!!

-4-
وقد قرأت قصة طريفة أحببت ان أوردها في هذه المقالة الوجيزة، لِمَا تضمنَتْهُ من إثارةٍ وتحفيز، نحو التوجه المعمّق، والايثار الواضح للجانب العلمي على سائر الجوانب الحياتية …

جاء في التاريخ :
ان يحيى بن يحيى الليثي الاندلسي شدّ الرحال الى المدينة المنورة ولازم ” مالك بن أنس ” إمام المالكية ليأخذ عنه .
وكان في مجلس مالك جَمْعٌ ممن يأخذون العلم منه ، فجاءهم مَنْ يُخبرُهُم بوصول (الفيل) الى المدينة ، فخرجوا فَوْراً لرؤية الفيل، ولم يخرج هو معهم ، وهذا ما أثار انتباه استاذه فسأله قائلاً :
( لِمَ لمْ تخرج لترى هذا الخلق العجيب فانه لم يكن ببلادك ) ؟
فقال :
” انما جئتُ من بلدي لانظرَ اليك واتعلم مِنْ هَدْيِكَ وعِلْمِكَ ، ولم أَجِيءْ لأنظر الى الفيل “
فأُعجب به مالك وسمّاه ( عاقلَ أهلِ الاندلس)
وانتهت اليه الرئاسة بها .
توفي يحيى بن يحيى الليثي الاندلسي سنة 234هـ بعد ان طبّقت شهرته الآفاق

-5-
انّ كل مانراه اليوم من انخفاضات رهيبة في مناسيب العلم والأدب والثقافة لم تكن وليدة صدفةٍ عابرة ، وانما هي نتيجة حتمية لضمور تلك الروح المُثابِرة الصارمة في انحيازها الى جانب إعطاء الاولوية لحقول المعرفة المطلوبة لتدوير عجلة التقدم في مناحي الحياة كلها .
-6-
ان العلم هو آخر ما يُسئل عنه مِنْ قِبلِ سياسي الصدفة فَهمُ أصحاب الرهانات على الولاء السياسي لهم، وليس على الخبرة والكفاءة والنزاهة والوطنية .
وهكذا تفاقمت الأزمات في شتى المجالات ..‏

حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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