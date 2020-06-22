ذكريات عن ليلة الزفاف

احلام يوسف

يقول المثل الشعبي “اذا ضاج خلكك تذكر ايام عرسك” أي عندما تشعر بالضيق فما عليك الا ان تتذكر يوم زفافك كي تنسى همك وتعيش لحظات سعيدة مع الماضي.

كم من الاشخاص من ينطبق عليه هذا المثل؟ عدد ليس بالقليل من ذكر ان العكس هو الصحيح فعندما يتذكر هذا اليوم يتعكر مزاجه حتى لو كان مزاجه جيدا، واذن يتعلق الامر بطبيعة العلاقة مع الشريك واحيانا بما ال اليه الوضع بعد الزواج.

ام اكرم متزوجة منذ خمسين سنة، زوجها ابن عمتها وتزوجت بطريقة تقليدية تقول: لا شيء في حياتي يمكن ان اتذكره واشعر بسعادة، كل ما مررت به حزين ويحمل قهرا والما، حتى زواجي، فابن عمتي هذا بالتحديد لم اكن اطيقه على عكس البقية من اولاد عماتي واعمامي، لكن الحظ اختار ان يتقدم هو لخطبتي، لم يسألني احد عن رأيي ووجدت نفسي متزوجة به خلال ايام، ولم تكن ايامي بعد الزواج افضل. حياتي معه لا تتعدى كوني امرأة تخدمه، وتراعي اولاده، الشيء الوحيد الذي يمكن ان اتذكره ولا اشعر بحزن طفولتهم، اما ليلة العرس فكانت كابوسا.

سليم مراد تزوج عن حب قبل ثلاثين سنة ذكر ان ايام عرسه كانت اسعد ايام حياته واضاف: تزوجت عن حب ولم اصدق ان زواجي بها سيكون سهلا ، اذ كانت هناك معارضة من اهلها واهلي، لكن بإصرارنا استطعنا التغلب على المصاعب، نعم تحدث مشكلات بيني وبينها لكنه امر طبيعي، المهم اننا نعود في كل مرة برابط حب وتسامح اكبر،. نعم عندما اريد ان اخرج من مزاج متعكر الجأ الى البوم الصور الخاص بيوم الزفاف.

عامر كفاح تزوج قبل اكثر من اربعين سنة بطريقة تقليدية لكنه سعيد بحياته وايضا يجد في ايام عرسه سبيلا للخروج من اي لحظات حزن اذ يقول: تزوجت ام كامل بطريقة تقليدية، كانت جارة لنا واعجبت والدتي بها كونها ربة بيت شاطرة وشكلها جميل، وافقت ان تخطبها لي لأني لم اكن مرتبط حينها، في يوم الزفاف لم اكن اشعر بشيء تجاهها، لكنها بمرور الوقت اثبتت انها تستحق كل الحب في العالم وكل الاحترام، زوجة مثالية وامرأة مثالية، وام مثالية، واعني نسبيا لأني اعلم ان لا احد مثالي بالمطلق. اليوم عندما اتذكر ايام عرسي اشعر بسعادة ليس لأنه كان يوما مميزا على العكس كان يوما مملا وكنت اشعر بالقلق حينها، لكن الراحة التي عشت بها بفضل الله وبفضلها فيما بعد جعلتني اشعر بالسعادة عندما اتذكر ايام عرسي لأني اعرف انه كان بداية لحياة سعيدة سيحسدني عليها كل من يعرفني.