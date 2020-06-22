ريم مصطفى بطلة لمسلسل “شديد الخطورة”

الصباح الجديد-وكالات:

تشارك الفنانة ريم مصطفى، في تجربة جديدة بالدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “شديد الخطورة” المنتظر عرضه على منصة رقمية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقدم فيه دورا مختلفا وجديدا عليها، حيث تغادر عالم الرومانسية لتجسد دور فتاة حياتها مليئة بالمعارك والمطاردات.

وقالت ريم مصطفى في بيان صحفي، إنها قررت خوض تجربة “شديد الخطورة” تحديًا لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقي، مضيفة أنها قدمت جميع المشاهد بدون الاستعانة بـ”دوبلير” برغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها، مشددة على أن التجربة برغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعدها اختبارا كبيرا لها خلال لون جديد تقدم للمرة الأولى.

وأشارت ريم مصطفى إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية والتي كانت تلعبها للمرة الأولى، مضيفة أن الوقت كان ضيقا على انطلاق التصوير ولم يكن هناك إمكانية لتأجيل مشاهد الأكشن الخاصة بها، وأنها استمتعت بها وقررت الاستمرار فيها بعد ذلك.

ومن المقرر ان يقدم مسلسل “شديد الخطورة” على أكثر من جزء كل جزء سبع حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية.

العمل بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي وهادى الجيار وناهد رشدي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.