الطريقة الصحيحة لاستعمال معقم اليدين

الصباح الجديد-وكالات:

وسط استمرار جائحة كورونا، يشدد الخبراء على أن غسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر، أفضل وأسهل الطرق للمساعدة في منع الإصابة بـ”كوفيد-19″.

ولكن، مع تخفيف قيود الإغلاق يجد الكثيرون أنفسهم خارج المنازل، وبالتالي فإن معقم اليدين قد يكون مفيدا في مثل هذه الحالات.

وفي الواقع، معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول في الأقل واحد من العناصر الأساسية الثلاثة التي توصي بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) خاصة عندما يكون الشخص في الخارج.

ولاستعمال معقم اليدين بشكل صحيح، يوصي مركز مكافحة الأمراض بتطبيق الجل على راحة يد واحدة، ثم فرك يديك معا مع التأكد من أن الجل يغطي سطح يديك وأصابعك حتى يجف الهلام. يعد القيام بذلك لمدة 30 ثانية أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم، وفقا لنتائج الدراسة.

ومن المهم ملاحظة أن معقم اليدين لا يقتل جميع الجراثيم، “وقد لا يكون فعالا عندما تكون الأيدي متسخة أو دهنية بشكل واضح”، وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، “قد لا تزيل مطهرات اليد المواد الكيميائية الضارة من اليدين مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة”.

وبعبارة أخرى، يجب أن يكون غسل اليدين بالماء والصابون هو الحل الأمثل، متى أمكن ذلك.