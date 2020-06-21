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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب والاصلاح المالي

شؤون عراقية
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اكد ان اعتماد الموازنة الكلي على النفط دليل فشل السياسات السابقة..

بغداد- الصباح الجديد :

أكد رئيس الوزراء مصطفىى الكاظمي امس السبت، أن اعتماد الموازنة الكلي على النفط دليل فشل السياسات السابقة، مبيناً أن الحكومة تعتزم تعظيم الايرادات الاخرى.

جاء ذلك خلال زيارته وزارة النفط واللقاء بالكادر المتقدّم للوزارة.

ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله إن “قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته”.

واضاف: “من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة”.

وتابع: “الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى”.

واوضح: “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا” .

وزاد: “لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع”.

واكمل: “هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمراً”، مبيناً أن “هناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة” .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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