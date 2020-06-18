وزير العمل يعلن تنفيذ خطة تنمية موسعة تخص شرائح الحماية الاجتماعية

بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي في العراق

بغداد – الصباح الجديد

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي عزم الوزارة تنفيذ خطة تنمية اجتماعية موسعة بالتنسيق مع بعثة البنك الدولي في العراق.

واجرى الركابي اجتماعا مشتركا مع بعثة البنك الدولي في العراق بحضور مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض وناقش معها المواضيع المتعلقة بدعم الوزارة ومساندتها في تنفيذ استراتيجيتها في دعم الفئات التي ترعاها ومنها ما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية وتوسيع فئة الشمول وانشاء قاعدة بيانات رصينة ومتكاملة.

وبين الوزير ان من اهم المواضيع الاخرى التي تمت مناقشتها مع بعثة البنك الدولي هي التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وما يتعلق بدعم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال توفير سبل دمجهم في المجتمع ، مشيرا الى ان البعثة ابدت استعدادها لتقديم الدعم المالي للوزارة لإعانتها في تنفيذ خططها التنموية تجاه الشرائح التي ترعاها.

وتابع ان الوزارة تبدي استعدادها التام في التعاون مع فريق البنك الدولي في العراق وانها ستشكل فرقاً متخصصة لتنفيذ البروتوكولات التي تم الاتفاق عليها وهي جادة في احداث انعطافة ايجابية واضحة في مجالات عملها بمساعدة شركائها الاجتماعيين.

من جهته اوضح مدير مكتب البنك الدولي في العراق رمزي نعمان ان البنك سيستمر في دعم الوزارة لما يمر به العراق من اوضاع اقتصادية متدهورة اثرت سلبا على الوضع المعيشي للعائلات الفقيرة التي ترعاها الوزارة لافتاً الى ان الاجتماع اثمر عن العديد من الاتفاقات التي من شأنها النهوض بعمل الوزارة ودعم الشرائح المنضوية تحت رعايتها.

على صعيد اخر تـرأس وزير العمل اجتماع الجلسة الثالثة لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم للوزارة ودوائرها لمناقشة مشروع قانون المركز العراقي للعمل التطوعي.

وبين الوزير خلال الاجتماع ان العمل التطوعي يسهم بشكل كبير في دعم مؤسسات الدولة من خلال المبادرات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، والناشطين مشيراً الى ان العديد من الدول المتقدمة تعتمد اسلوب العمل التطوعي لتطوير قابلياتها وعلى الخصوص في اوقات الازمات من خلال الدعم الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني وغيرها .

واضاف الوزير ان العمل التطوعي هو رغبة ذاتية لدى المتطوع في تقديم دعم معيَّن لمؤسسة او نحوها، لذا يتوجب التمييز بين المتطوع صاحب الرغبة في الحصول على امتيازات، وبين المتطوع ذي الدافع والتوجه الانساني.. وهؤلاء بطبيعة الحال يكون عملهم ضمن حدود قابلياتهم وامكانياتهم.

ودعا الركابي الى ايجاد حلول سريعة لموضوع التوازن الوظيفي في عدد من هيئات و دوائر الوزارة فضلا عن مناقشة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التنمية الاجتماعية. كما جرت خلال الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ الخطة العامة للوزارة لعام 2019 والجوانب المتعلقة لتنظيم عمل بعض دوائر الوزارة…

كما استقبل الوزير اطفالاً من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من محافظة نينوى في مقر الوزارة واستمع الى طلباتهم ووجه بتلبيتها والاستجابة لها بالسرعة الممكنة على وفق السياقات الاصولية.

وبين الركابي ان الوزارة ابدت اهتماما خاصا بملف ذوي الاعاقة ومنحته زخماً مهنياً من خلال الاستمرار بعمل هيئة رعاية ذوي الاعاقة قدر المستطاع واستحداث استمارة الكترونية لتقديم الطلبات والشكاوى وترويج المعاملات فضلا عن وضع الاستراتيجيات المفضية الى مواكبة البلدان المتطورة في تعاملها مع المعاقين.

وتخلل اللقاء اطلاق مناشدة من قبل الاطفال المعاقين وذويهم الى بقية المسؤولين والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الحكومة ليحذوا حذو وزارة العمل في رعايتهم وكل قدر تعلق الامر بعمله وفقاً لما اقرته القوانين والتشريعات النافذة وبما يسهم بدمجهم في المجتمع.