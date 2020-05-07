استثمار بغداد: توقف المشاريع مؤقت

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت هيئة استثمار بغداد، أمس الاربعاء، استئناف العمل بالمشاريع الاستثمارية بعد رفع حظر التجوال، مبينة أن توقف هذه المشاريع سيكون مؤقتاً.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، إن «الظروف التي يمر بها البلد لا سيما الأزمة المالية التي أثّرت على بعض رجال الأعمال الذين يطلبون الدولة الأموال، إضافة إلى التسهيلات بدخول المواد بسبب الحظر أديا إلى تلكؤ معظم المشاريع الاستثمارية وتوقفها».

واضاف، أن «توقف هذه المشاريع سيكون مؤقتاً لحين رفع حظر التجوال»، مبيناً أن «العراق مر بظروف أمنية صعبة في عام 2014 لكن المشاريع الاستثمارية لم تتأثر وبقيت مستمرة».