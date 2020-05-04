الذهب يرتفع بفعل بيانات أميركية سلبية

الصباح الجديد – وكالات:

ارتفع الذهب إذ أبرزت بيانات سلبية من الولايات المتحدة الأثر الاقتصادي العميق لفيروس كورونا، لكن تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات صارمة لاحتواء التفشي أبقى المعدن الأصفر على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1686.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، ليكبح بعض الخسائر التي تكبدها بانخفاضه نحو اثنين بالمئة يوم الخميس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1692.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني ”الدافع الرئيس لارتفاع أسعار الذهب هو ضعف نتائج سوق العمل في الولايات المتحدة. يشير هذا لاستمرار الدعم المالي والنقدي، مما يدعم الذهب بصفة عامة“.

وأظهرت بيانات أن ملايين الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما رفع عدد الطلبات إلى 30.3 مليون منذ 21 آذار، في ظل انهيار قياسي في إنفاق المستهلكين في آذار.