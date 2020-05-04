-1-

نشأنّا وملء اسماعنا حكمةٌ تقول :

” الوقاية خير من العلاج “

وبالفعل فانّ للوقاية من المرض دوراً فاعلاً في إبعاده عن النفس ،

والقاء الحبل على الغارب دون تحفظ ودون تحرز من اسباب انتقال العدوى وانّه تفريط بالسلامة لا تعقبه الا الندامة ولات حين مندم ..!!

-2-

والعالَمْ اليوم باجمعه مسكون بالهلع والخوف المتزايد من (فايروس كورونا) الذي انتقل الى الكثير من الدول بسرعة فائقة

لقد عبر من الشرق (الصين) الى الغرب ( الولايات المتحدة الامريكية) وواصل الحضور في معظم الساحات …

-3-

وفي ظل هذا العدد الضخم من الاصابات ، وارتفاع عدد الموتى من المصابين، انشغلت وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بما يسمى ( بالتوعية) من مخاطر الاصابة بهذا المرض، وبيان أساليب تكثيف المناعة الصحية منه …

-4-

ان هناك بعض الإصابات ( بفايروس كورونا ) ممن لم يسافر ولم يتحرك من بلده على الاطلاق، في اشارة واضحة الى امكانية الاصابة به حتى من دون تماسٍ مع المصابين …

-5-

وتخفيفاً للصدمة الموجعة من الفتك الذريع بالارواح الذي يسببه فايروس كورونا – انصب التركيز على أنَّ الموتى المصابين هم من كبار السنّ وممن يشكون من أمراض مزمنة ..!!

كل هذا من أجل تخفيف وطأة الصدمة على النفوس واضفاء شيء من السكينة عليها ..!!

-6-

وكما أنّ الهزيمة في الحرب تبدأ بالهزيمة النفسية ، فانّ أخطر الحالات في مواجهة هذا الفايروس اللعين هو الهزيمة النفسية، وغياب المناعة النفسية – إن صح التعبير – يفتح المجال واسعاً أمام اقتحام الفايروس لأجسامنا دون هوادة .

-7-

ويؤكد الطب ان المناعة النفسية تُعين صاحبها كثيراً في ميدان الصمود أمام هجمة الفايروس وشراسته، وبصراحة :

ان الانهيار النفسي والاضطراب الكبير الذي يعيشه الخائفون من الاصابة بالمرض هو من أشد ما يعانيه الخائفون ، وهو يُضْعِفُ قدرتهم على مواجهة التحدي للمرض، وينخر كيانهم، الامر الذي يسهّل للفايروس مهمة الفتك الذريع بهم .

-8-

انّ التوجه الى الله سبحانه، وهو الرؤوف الرحيم بعباده ، والمنعم عليهم بألوان البركات، كفيلٌ بتصعيد منسوب المعنويات القادرة على المواجهة بشكل فاعل ..

انّ إبعاد شبح الهلع والتوجه الحقيقي الى الله سبحانه ، بايمان راسخ، وعزيمة ثابتة ، وصدق في النية ، واخلاص في التوجه اليه ، من أهم الاسلحة التي لابُدَّ ان نتسلح بها في غمار المواجهة ، هذا الى جانب المراعاة الكاملة لما هو المقرر من الاجراءات التي يوصي بها المختصون في هذا المضمار ..

نسأله تعالى أنْ يرأف بالبلاد والعباد وان ينجى الوطن الحبيب وأهله من كل سوء .

حسين الصدر