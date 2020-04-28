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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم رئيس الجمهورية بحل البرلمان

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الخبير القانوني علي التميمي:

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ومن ثم حل مجلس النواب.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان “المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة في المرة الاولى ومن ثم تكليف شخصية اخرى في حال استقالة الحكومة او اقالتها وفي الحالة الثالثة يتم استنفاذ جميع فقرات مادة التكليف”.
واضاف ان “فشل تكليف مصطفى الكاظمي يجبر رئيس الجمهورية على تولي رئاسة الحكومة بنفسه بسبب خلو المنصب بحسب المادة 81 من الدستور”.
وأشار التميمي إلى ان “تولي صالح رئاسة الحكومة سيمنحه صلاحيات الدعوات لحل مجلس النواب وهو امر ملزم في حال عدم التوافق على مرشح مكلف الوقت الضائع”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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