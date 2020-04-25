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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الجبوري: فشل الكاظمي يعني اجبار البرلمان على حل نفسه واللجوء لانتخابات مبكرة

الجبوري: فشل الكاظمي يعني اجبار البرلمان على حل نفسه واللجوء لانتخابات مبكرة

شؤون عراقية
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القانون لا يسمح لصالح بتكليف شخصية رابعة

بغداد- الصباح الجديد :

اكد المحلل السياسي علي الجبوري، امس السبت، عدم امكانية رئيس الجمهورية تكليف شخصية رابعة لرئاسة الحكومة في حال فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان البرلمان سيجبر على حل نفسه والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وقال الجبوري في تصريح لـه ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح لا يمكنه تكليف شخصية رابعة لرئاسة الحكومة بحسب القانون والدستور في حال فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته”.

واضاف ان “الخيار المقبل في حال فشل مصطفى الكاظمي هو الاتفاق بين رئاستي البرلمان والجمهورية على حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة “.

واوضح الجبوري، أن “المباحثات السياسية الحالية تجري وفق مصالح الاحزاب السياسية وتطلعاتها ولا يمكن للمكلف تجاهلها في حال اصراره على نيل الثقة النيابية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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