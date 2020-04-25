التربية تعلن المواضيع المحذوفة للتعليم المسرع في المرحلة الابتدائية

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنتْ وزارة التربيةِ، امس السبت، عن المواضيعَ المحذوفة من منهاج الامتحانات النهائية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم المسرع .في حين في حين اكدت وزيرة التربية سها العلي بك خلال حديث لقناة العراقية ان “تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد ومقررات خلية الازمة”.مبينة ان الواقع التعليمي شهد قبل وباء كورونا مشاكل نتيجة التظاهرات في البلاد.

وقالت معاونة مدير عام المناهج بالوزارة اسراء طالب في تصريح لها إن “المديرية أعدت خطة تهدف الى حذف المواضيع المختصة بمدارس التعليم المسرع ضمن المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي (2019 – 2020)”.

وافصحت طالب عن انه “تم حذف المواضيع الخاصة بمدارس التعليم المسرع من المستوى الثالث للمرحلة الابتدائية، إذ تم حذف الوحدتين الرابعة والخامسة من مادة الاسلامية، والوحدات: 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15من مادة اللغة العربية”.

وتابعت، ان “الحذف شمل ايضا الوحدات: 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و19 و20 من مادة اللغة الانكليزية، فضلا عن حذف الفصلين الخامس والسادس من مادة الرياضيات، مبينة ان الحذف شمل مادة العلوم من الوحدة الرابعة للفصول: السابع والثامن والتاسع، والوحدة الخامسة من الفصلين 10 و11، والوحدة السادسة من الفصلين 12 و13”.

وأردفت انه “تم أيضا حذف مواضيع من مادة الاجتماعيات، إذ تم حذف الوحدة الأولى الخاصة بالجغرافية، بموضوع (جغرافية وطننا العراق 13 صفحة)، وحذف الوحدة الثانية (تاريخ حضارتنا هويتنا 11 صفحة)، فضلا عن حذف مواضيع الوحدة الثالثة من مادة الوطنية (10 صفحات)، وحذف مواضيع الباب الثاني (مجتمعنا العراقي 16 صفحة)”.

في حين اكدت وزيرة التربية سها العلي بك خلال حديث الاسبوع الماضي لقناة العراقية ان “تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد ومقررات خلية الازمة”.مبينة ان الواقع التعليمي شهد قبل وباء كورونا مشاكل نتيجة التظاهرات في البلاد.

وقالت “ان المعالجات التي وضعتها الوزارة لامتحانات المراحل المنتهية جاءت بعد اجتماعات دورية مكثفة وراعت ظروف طلبةالمحافظات كافة لكنها اكدت انه من غير الممكن اعتبار السنة الدراسية سنة عبور سيما للمراحل المنتهية .

واضافت ان “تقليص بعض المواد كان خطة بديلة تضاف الى حلول اخرى طرحتها الوزارة كمنصة العراق التعليمية التيتتضمن دروسا للمراحل الدراسية كافة.مبينة ان “ادارات المدراس اطلقت المجاميع الالكترونية في برامج التواصل الاجتماعيالمختلفة بهدف اشغال الطالب بمواده الدراسية وضمان عدم ضياع العام الدراسي”.

واوضحت ان “تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد ومقررات خلية الازمة”.

وتابعت العلي بك انه “لا يمكن بدء عام دراسي جديد دون انتهاء العام الدراسي الحالي ومن غير الممكن اعتبار السنةالدراسية سنة عبور سيما للمراحل المنتهية وذلك لارتباط العراق بمنظمات دولية لا تسمح بهكذا اجراء”.

واشارت الى ان “هناك اشكالات بين بعض المديريات والوزارة بسبب تقاطع الصلاحيات بين الوزارة والمحافظة و عودةالصلاحيات الى الوزارة تنتظر قرارا من مجلس الوزراء وهو ماتم تاجيله الى الحكومة المقبلة” .