حملات تطوعية لفريق جيل وامل الشبابي

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن التوهجات الوطنية والانسانية التي انتشرت واضاءت اليوم العراقي من خلال الحملات التطوعية التي يقوم بها افرادا ومجاميع لنشر الوعي الصحي والمجتمعي وتقديم المساعدات الانسانية للعوائل المتعففة والفقيرة خلال ازمة فايروس كورونا وما خلق من تداعيات انسانية واقتصادية وصحية، وفي هذا الصدد قام فريق جيل وامل التطوعي بحملات تطوعية لتعفير المناطق السكنية وتقديم السلات الغذائية، وللحديث عن هذه المبادرة التقينا الشاب ضرغام احمد محمد مؤسس الفريق ومديره فقال: نحن فريق تطوعي يتكون من خمسين عضوا منقسمين بالتساوي بعدد البنين والبنات، نعمل في بغداد فقط وليس لدينا فروع في المحافظات، فريقنا مستقل غير تابع لأحد، بادرنا بحملتين تعفيرو ثلاثة حملات لتوزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة، تركزت حركتنا في اطراف مدينة بغداد ووسطها، ويضيف” نحن نعتمد على انفسنا في تهيئة مفردات المساعدات ولا يتوفر مقر ثابت لنا لأننا لانمتلك دعما ولانتلقى اي دعم من اي جهة باستثناء قطاع التاجي للرعاية الصحية الأولية الذي قدم لنا المساعدة”.