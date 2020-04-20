  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • وزير التخطيط: 40 مليار دولار ليست منظورة من مدفوعات الدولة تذهب سنوياً للاستيراد

وزير التخطيط: 40 مليار دولار ليست منظورة من مدفوعات الدولة تذهب سنوياً للاستيراد

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

كشف وزير التخطيط، نوري الدليمي، عن أن نحو 40 مليار دولار منها تذهب الى خارج العراق، بسبب الاستيراد.

وقال الدليمي، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “حجم المدفوعات (رواتب ومتقاعدين ورعاية) تجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً من مبيعات النفط”، لافتاً إلى ان “90% منها ينفقها المستفيدون على البضائع المستوردة، و32% من هذا الإنفاق على الغذاء والمشروبات”.

وأضاف، أن “هذا يعني سنويًا يخرج أكثر من (40) مليار دولار (من مدفوعات الدولة) خارج العراق للاستيراد”، مشدداً على “ضرورة أن نعمل على تحويل 10% سنويًا من هذا الإنفاق إلى الإنتاج المحلي بدل المستورد، ونبدأ بالغذاء والمشروبات”.

وأكد، أن “الزراعة هي من تقود عجلة التنمية، والحل المستدام بتفعيل دور القطاع الخاص”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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