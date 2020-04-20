وزير التخطيط: 40 مليار دولار ليست منظورة من مدفوعات الدولة تذهب سنوياً للاستيراد

بغداد – الصباح الجديد :

كشف وزير التخطيط، نوري الدليمي، عن أن نحو 40 مليار دولار منها تذهب الى خارج العراق، بسبب الاستيراد.

وقال الدليمي، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” إن “حجم المدفوعات (رواتب ومتقاعدين ورعاية) تجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً من مبيعات النفط”، لافتاً إلى ان “90% منها ينفقها المستفيدون على البضائع المستوردة، و32% من هذا الإنفاق على الغذاء والمشروبات”.

وأضاف، أن “هذا يعني سنويًا يخرج أكثر من (40) مليار دولار (من مدفوعات الدولة) خارج العراق للاستيراد”، مشدداً على “ضرورة أن نعمل على تحويل 10% سنويًا من هذا الإنفاق إلى الإنتاج المحلي بدل المستورد، ونبدأ بالغذاء والمشروبات”.

وأكد، أن “الزراعة هي من تقود عجلة التنمية، والحل المستدام بتفعيل دور القطاع الخاص”.