  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الجلوس لمدة طويلة يهددك بجلطة الساق

منوعات
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حذرت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية من أن الجلوس لمدة طويلة بسبب العمل من المنزل خلال فترة تفشي فيروس كورونا ترفع خطر الإصابة بجلطة الساق.

وأوضحت الجمعية أن الجلوس لمدة طويلة يؤدي إلى تكدس الدم في السيقان، ومن ثم انسداد الأوعية، ما يمهد الطريق للإصابة بجلطة الساق، والتي تتمثل أعراضها في تورم السيقان والشعور بآلام بها وتحول لون الجلد إلى اللون الأزرق.

ويرتفع خطر الإصابة بجلطة الساق لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة أو دوالي الساقين أو قصور القلب، وكذلك الأشخاص، الذين أصيبوا من قبل بجلطة الساق.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تنشيط الدورة الدموية في الساقين من خلال دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، كصعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، وممارسة تمارين اللياقة البدنية، كما يمكن ارتداء الجوارب الضاغطة.وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، فيجب حينئذ زيارة الطبيب.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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