الشباب والرياضة تضع منشاتها بخدمة الوافدين إلى نينوى

إعلام الوزارة:

عقدت خلية الأزمة الشبابية الساندة في نينوى إجتماعاً برئاسة الدكتور أوس الحياني ممثل وزارة الشباب والرياضة وبحضور النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني و الناطق الرسمي بإسم خلية الأزمة عدي العبادي للتباحث بشأن ما يواجهه أهالي المحافظة من احتياجات ودعم قبيل تنفيذ قرار رفع حظر التجوال بشكل جزئي نتيجة ازمة وباء فيروس كورونا المستجد، لا سيما تلك التي تتعلق بـ موضوع دخول الوافدين إلى المحافظة عقب قرار خلية الأزمة المركزية بالتريث بدخولهم .

وابلغ الحياني خلية الازمة بقرار وزير الشباب الدكتور احمد رياض وموافقته تخصيص اماكن ومنشات تابعة لوزارة الشباب و الرياضة لإيواء الوافدين ريثما يتم التأكد بصورة قاطعة من عدم وجود اية اصابات بينهم .

وشدد على بقاء الدعم الإغاثي بجميع اشكاله مع قرب حلول شهر رمضان المبارك واستمرار حملات التعقيم والتعفير وتوزيع السلال الغذائية والحملات التطوعية الساندة لخلية الازمة