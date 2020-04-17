أنجلينا جولي تتمنى على الناس التواصل برغم العزل الذاتي

الصباح الجديد-وكالات:

يتبع أغلب سكان العالم نظام العزل الذاتي والحجر المنزلي للوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن برغم ذلك ناشدت النجمة العالمية ​أنجلينا جولي​ الناس للاطمئنان على بعضهم.

جولي الممثلة والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحدثت في مكالمة عبر خاصية الفيديو مع الطبيبة الجرّاحة لمستشفى كاليفورنيا العام الدكتورة نادين بورك هاريس لصالح مجلّة Time ، اذ ستكون جولي أيضًا محررة مساهمة، معبرة عن ايمانها “أنه من المهم أن يسمع الناس ذلك. أن نحب بعضنا، وأن نطمئن على بعضنا. واستطردت: “كن هناك، كن ضمن مجموعة الدعم، أَبقِ عينيك مفتوحتين سواء كنت معلمًا أو صديقًا”.

وكانت هاريس استهلت الحديث بالقول إنه من المهم الحفاظ على هذه الأوامر، ولكن أيضًا من المهم البقاء على اتصال مع أصدقائنا وأحبائنا خصوصاً مع فرض الحجر المنزلي في كل ولايةٍ من أميركا تقريبًا.

وتابعت جولي: “أتمنى حقًا أن يسمع الناس هذا، ويتواصلوا بالفعل، ويولوا اهتمامًا أكبر، وألّا يجلسوا في اللحظة ويفكّروا: حسنًا، ولكن هذا ليس من شأني”.

مضيفة أنه نظرًا لأن الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة في الوقت الحالي: “لن يستطيع المعلمون رؤية الكدمات، والناس لن يعرفون ما يحدث داخل بعض المنازل، فاهتمامكم وتواصلكم معهم يمكن ان يهون عليهم، ويسمح لهم بايصال اي رسالة تخص تعرضهم للتعنيف”.