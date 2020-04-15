لينكولن الفاخرة لحماية الشخصيات المهمة

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت شركة Inkas الكندية المتخصصة بتصفيح وتعديل السيارات عن تطويرها لنماذج فاخرة من سيارات lincoln navigator مخصصة لحماية الشخصيات المهمة.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن السيارات الجديدة عدلت بطريقة خاصة وحصلت على تصفيح معدني وزجاج متين لحماية الركاب والسائق من طلقات البنادق الآلية والمسدسات عيار 7.22 ملم، ومن شظايا القنابل اليدوية.

ولأنها مخصصة لحماية الشخصيات المعروفة والمهمة تميزت السيارات بقمرة بغاية الفخامة والأناقة، مزينة بالجلد الطبيعي والكروم وعناصر من الخشب، ومزودة بمقاعد مريحة فيها ميزة التدليك، وشاشات تعمل باللمس قبالة كل راكب يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام ومحطات التلفاز أو التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف والإضاءة الداخلية.

ولضمان القوة والرشاقة في الحركة زودت السيارات بمحركات توربينية بست أسطوانات وسعة 3.5 ليتر وعزم 450 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر مراحل.

ومن المفترض أن تطرح السيارات في الأسواق مع حلول النصف الثاني من العام الجاري بأسعار قد تصل إلى 150 ألف دولار وفقا للنسخة والميزات التي ستأتي بها.”.