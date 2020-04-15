  • الأربعاء , 15 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

راندا البحيري

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تعرضت الممثلة المصرية راندا البحيري​ الى هجوم كبير بعد انتقادها المواطنين الذين لم يلتزمُوا بحظر التجوال. واشارت البحيري الى انها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوم. وكتبت: “المنشور خصصته للأصدقاء فكنت مسترخية جدا لكن احدهم يعمل بالصحافة، فاستقطع جزء من الكلام ليكون عنوانا لمقالته”. واكدت: هذا الحساب يعود لي وانا لا افعل  شيئا اخجل منه، لان ما طلبته دعا اليه العالم اجمع منهم المشاهير والنجوم، وهو ان نلتزم بيوتنا، فيوم امس كان هناك اعداد كبيرة من الناس يتجولون في الاسواق، والغريب في الامر ان هذا الكلام يكتب احيانا بصورة قاسية، لكن المشاهير يحاسبون على أي حرف حتى لو كان فيه مصلحة البلد.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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