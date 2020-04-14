  • الثلاثاء , 14 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • صدور أول كتاب علمي في العراق عن كورونا

صدور أول كتاب علمي في العراق عن كورونا

ملاحق
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أصدر مركز دراسات البصرة والخليج في جامعة البصرة كتاباً علمياً بعنوان رؤى أكاديمية حول جائحة كورونا covid -19.

ویهدف الكتاب بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى “المساهمة في حملة التوعية التي تقوم بها جامعة البصرة ضد آثار جائحة كورونا”.

وقال الأستاذ في الجامعة الدكتور ناظم رشم معتوق، ان “الكتاب اشتمل على العديد من الرؤى العلمية والوقائية للتحصين في هذا المجال ، فضلا على ان اصداره يُعد نشاطا جمعيا جديدا يقوم به المركز في حين قدم الباحثون في المركز العديد من النشاطات الفردية على شكل محاضرات على شبكة الإنترنت”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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