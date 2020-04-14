صدور أول كتاب علمي في العراق عن كورونا

أصدر مركز دراسات البصرة والخليج في جامعة البصرة كتاباً علمياً بعنوان رؤى أكاديمية حول جائحة كورونا covid -19.

ویهدف الكتاب بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى “المساهمة في حملة التوعية التي تقوم بها جامعة البصرة ضد آثار جائحة كورونا”.

وقال الأستاذ في الجامعة الدكتور ناظم رشم معتوق، ان “الكتاب اشتمل على العديد من الرؤى العلمية والوقائية للتحصين في هذا المجال ، فضلا على ان اصداره يُعد نشاطا جمعيا جديدا يقوم به المركز في حين قدم الباحثون في المركز العديد من النشاطات الفردية على شكل محاضرات على شبكة الإنترنت”.