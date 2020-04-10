  • الجمعة , 10 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • الاتصالات تنفي وجود علاقة بين الابراج وتفشي كورونا

الاتصالات تنفي وجود علاقة بين الابراج وتفشي كورونا

شؤون عراقية
التعليقات على الاتصالات تنفي وجود علاقة بين الابراج وتفشي كورونا مغلقة
9 views

التعرض للاشعاع اقل من الحد المسموح

  بغداد- الصباح الجديد :

أجرت هيئة الاعلام والاتصالات، جولات لفحص جودة الخدمة وشدة الاشعاعات غير المؤينة في العاصمة بغداد ومدى علاقتها في تشفي فيروس كورونا.

وذكر بيان للهيأة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “إنطلاقاً من مهام وواجبات الهيئة في متابعة جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال،  قام  فريق هندسي متخصص من الهيئة باجراء جولات فحص ميدانية لقياس جودة خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال وقياس شدة الإشعاعات الصادرة عن ابراج الاتصالات واجهزة ومحطات البث والإرسال في العاصمة بغداد”.

ولفت الى ان هذا الاجراء جاء “لانتشار بعض الشائعات هذه الايام تدور حول وجود علاقة بين تفشي فايروس كورونا والاشعاعات الصادرة عن ابراج  الاتصالات حيث قام الفريق الهندسي التخصصي وباستخدام الاجهزة المعتمدة عالمياً  بفحص شدة الاشعاعات في عدد من مناطق بغداد”.

وأشار البيان الى ان “نتائح الفحوص أظهرت ان شدة التعرض للاشعاع اقل من الحد المسموح {0.4mw/cm} وهو القياس المعتمد في قانون الحماية من شدة الإشعاع غير المؤين لوزارة البيئة العراقية لسنة ٢٠١٠، علماً بان فرق الهيئة مستمرة باجراء الفحوصات خلال فترة حظر التجوال في عموم محافظات العراق”.

ونوهت هيئة الاعلام والاتصالات الى انها “قد عقدت ورش عمل فنية في 10 محافظات العام الماضي وبمشاركة عدد من الخبراء والمستشارين في مجال الاشعاعات بينت فيها الى المواطنين ان أجهزة وأبراج الاتصال لا تصدر اشعاعات مضرة بالصحة والبيئة”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة