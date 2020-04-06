  • الإثنين , 6 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • عزف ٌ ليس انفراديّاً ..

عزف ٌ ليس انفراديّاً ..

ثقافة
التعليقات على عزف ٌ ليس انفراديّاً .. مغلقة
0 views

ريسان الخزعلي

               ( 1 ) 

حين َ يكتمل ُ النهار

وحد َها ..،

زهرة ُ الشمس ِ

تستريح ُ من الدوران …

          ( 2 )

في المحْجر

كانت ِ النافذة ُ ..،

أضيق َ ..

من ..

رأس ِ ..

إبرة ٍ ..،

وقد وسعَت ْ طرقة  َ الضوء …

             ( 3 )

مللت ُ السكوت .

سأكون ُ ..

هادئاً ..

مثل َ كتاب ٍ مطروح …

            ( 4 )

في الربيع

حتى في الربيع

ليس َ لشجرة ِ الصفصاف ِ موسم ٌ للفرح …

           ( 5  )

كلّما مررنا

نسمع ُ الخُطى في المرايا

غير َ أن َّ الوجوه َ التي نراها

تسأل ُ المرايا ../

لماذا لا يحزُّ الزجاج ُ شرايين َ العابرين ..؟ …

             ( 6 )

التُراب .

التُراب ُ يُحيط ُ الموتى

بقمر ٍ أسود .

والمراثي معرفة ُ العاجز …

        ( 7 )

في البئر ِ وحد َه ُ

لا مارّة َ الآن .

نحتاج ُ حبالاً ترفع ُ البئر َ وصاحبه …

      ( 8 )

عقود ٌ أربعة .

ومن ساحة ِ السجن ِ لليوم ِ ..،

لم يَبْل َ ولم يتسخ ْ

وفي كل ِّ شتاء ٍ ..،

أرى السجن َ في الخزانة ِ ../

يسألني أن أرتديه .

…،

إنّه ُ معطف ُ سجني في عام 1978 …

       ( 9 )

الثياب .

الثياب ُ التي لم تعُد ْ قصيرة

الرصيف ُ الذي لا يُوازي النهر

المساء ُ..

 وقد أضاع َ الطريق َ الى المُسنّاة ِ

…،

كلُّها الآن َ تعزف ُ موسيقى الجنازة …

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة