“النفط”: انخفاض كبير بمعدل الايرادات المالية للخام في آذار

السعودية تغرق الأسواق بإمدادات يومية تقدر بـ 12 مليون برميل

بغداد ـ الصباح الجديد:

سجل العراق انخفاضا كبيرا في معدل الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في شهر آذار المقبل.

واعلنت وزارة النفط في بيان اليوم الاربعاء عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط “سومو”، إذ بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 105 ملايين و102 والفين و 927 برميلا، بايرادات بلغت اكثر من مليارين و988 مليونا و711 الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليون و395 الفا و907 براميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و 287 الفا و439 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 129 الفاً و41 برميلاً، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت 290 الفا و540 برميلا .

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و390 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و271 الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 106 الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 4 الف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ 9 الف برميل.

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 28.436 دولارا.

في السياق، أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﱠﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن، اﺳﺘﻤﺮار إﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻮط العراقية اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق العالمية ﺑﺸﻜﻞ سلس، ﻣﻔﺼحا ﻋﻦ اﻣﺘﻼك وزارﺗﻪ ﺧﺰﻳنا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المشتقات وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻰ المحطات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وقال الغضبان ﻓﻲ تصريح صحافي، أنﱠ “ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد، ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ”، ﻣﺆﻛﺪا “ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺬﻟﻚ”.

واشار اﻟﻰ “اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﻌﺮاﻗﻴﱠﺔ بشكل ﺳﻠﺲ ﻋﺒﺮ المرافئ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﱠﺔ اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق العالمية وﻓﻖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة”.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺣﺮص وزارﺗﻪ “ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت للمواطنين واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺮج واﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ، إذ وﻓﺮت ﺧﺰﻳنا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ المشتقات ﻓﻲ المستودعات اﻟﺨﺰﻧﻴﱠﺔ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺣﺎت والمنافذ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﱠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺒﺎﻋﺔ الجوالين ﻟﻀﻤﺎن إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ”.

على الصعيد ذاته، قال مصدران بقطاع النفط إن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت اليوم الأربعاء إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا.

وانتهى يوم الثلاثاء أجل اتفاق لخفض الإمدادات العالمية، مما رفع قيودا على إنتاج أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين.

وكانت السعودية قالت إن صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا، لكنها لم تعط مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.