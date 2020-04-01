في أول تعليق له على هلع الجميع من فيروس كورونا، وجه المطرب العراقي كاظم الساهر رسالة صوتية لطمأنة جمهوره في كل أنحاء العالم، واستعان بقصيدة شهيرة لشاعر المهجر إيليا أبو ماضي، تؤكد أن المحنة الحالية مجرد اختبار من الله سينتهي قريبا.

واعتاد الساهر في كل المناسبات الاستعانة بقصائد نزار قباني، ولكنه هذه المرة القى قصيدة لإيليا أبو ماضي وتقول أبياتها: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر، كم امضيت في الخيرات عمرا وإن ضاقت عليك الارض يوماً وبت تأن من دنياك قهراً فرب الكون ما أبكاك الا لتعلم أن بعد العسر يسرا.