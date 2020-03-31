تستأنف الممثلة المصرية ​شيري عادل​ تصوير مشاهدها في مسلسل “إلا أنا” للمؤلف يسري الفخراني، وستقوم ببطولة حكاية بعنوان “امر شخصي” اذ تدور أحداث المسلسل في 60 حلقة منفصلة، كل قصة منها مدتها عشر حلقات وبالتالي فستعرض في المسلسل ست حكايات، وقررت قناة dmc عرض أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة والمقرر بدء عرض حلقاتها يوم الأربعاء المقبل. وكان آخر أعمال شيري عادل مسلسل “السهام المارقة” الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز.