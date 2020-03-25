  • الأربعاء , 25 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بعد أن تنبأت به فايروس كورونا يعطل الحراك السينمائي

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كاظم مرشد السلوم

لطالما تنبأت السينما بأحداث مستقبلية ، مثل صعود الانسان الى سطح القمر، او انتشار فايروسات قاتلة، مثل فايروس كورونا المستجد ، فقد تحدث فلم ” وباء” او contagion ، الذي عرض عام 2011 ، ويتحدث عن انتشار فايروس قاتل ينتقل في الهواء وعن طريق اللمس ، فيقتل الملايين ، ولا يسيطر عليه ، الا بعد اكتشاف مصل للعلاج، والامر الأكثر غرابة انه ينتقل عبر الخفافيش، الفلم شارك فيه نجوم عالميين مثل مات ديمون، كيت وينسيلت ، ومن اخراج ستيفين سرديربيج، فلن اخر تحدث عن ذلك هو الفلم الكوري ” أنفلاونزا” ، يتحدث عن تطور فايروس انفلاونزالطيور الى فايروس قاتل يدمر مدينة سيئول ، ومعروف لدينا ما حدث لسيئول خصوصا ، وكوريا عموما نتيجة فايروس كورونا، أفلام عديدة أخرى اشتغلت على ذات الموضوع مثل ، فلم “حجر صحي” Quarantine، وفلم قطار الى بوسان ، Train to Busan، وفلم كتاب ألي ، او Book of Ali، وغيرها.

اذن ما تنبأت به السينما من خلال افلامها أصبح حقيقة ف، بعد تفشيه في معظم بلدان العالم ، شل فايروس كورونا الحراك السينمائي العالمي، انتاجا وعروض ، بسبب الحظر الذي طال العديد من المدن ، التي تقام فيها المهرجانات السينمائية المهمة ، مثل مهرجان كان السينمائي الذي أجل انطلاق فعاليات دورته لهذا العام ، وفتح أبواب قاعات المهرجان للعناية بالمصابين بالفايروس .

العديد من الأفلام  توقف تصويرها ، والأخرى تأجل موعد انطلاق عروضها، بسبب غلق صالات السينما ، كجزء من إجراءات الحظر.

عربيا تأجل العديد من المهرجانات السينمائية التي كان من المفترض اقاماتها في شهري ، مارس وأبريل، مثل مهرجان قابس للسينما، مهرجان البحر الأحمر ، مهرجان البحرين، في العراق تأجلت العديد من المهرجانات المحلية ، مثل مهرجان واسط السينمائي، والقمرة السينمائي ، وكذلك مهرجان السماوة السينمائي، ومهرجان العراق السينمائي الذي كان القائمون عليه قد انهوا الاستعدادات لعقده.

خسائر كبيرة تعرضت لها صالات العرض السينمائي في كل العالم ، بسبب الحظر الذي سببه تفشي الفايروس، وغلق كافة صالات السينما، الامر الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الإنتاج كذلك  .

السينمائيون في مختلف دول العالم ينتظرون انتهاء خطر الفايروس ، ليعاودوا نشاطهم ، وهذا ما سيتحقق ، لتأخذ السينما موضوع الفايروس ، كمادة لأفلامها ، ولكن هذه المرة تتحدث عن واقع ما حصل حقيقية وليس تنبأ أو توقع مسبق فقط.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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