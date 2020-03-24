القاموس الشعبي الإنجليزي يضيف كلمة جديدة بسبب كورونا

الصباح الجديد-متابعة:

ما زال العديد من الاشخاص حول العالم لا يلتزم بالتعليمات الصحية التي تصدرها السلطات المعنية، في حين لجأ اخرون إلى تخزين الكثير من السلع، مما أدى إلى نقض المعروض منها، الأمر الذي دفع إلى ظهور مصطلح جديد دخل القاموس الإنجليزي.

وأضاف القاموس الشعبي urban dictionary كلمة جديدة تشير للأشخاص الذين يهملون التحذيرات التي تصدرها السلطات الصحية العامة أو من يخزنون البضائع الغذائية على حساب جيرانهم.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشارك الآلاف الكلمة Covidiot التي نشرها موقع القاموس الشعبي، بينما طالب مغردون عرب بالتفكير في كلمة عربية مرادفة لهذه الإنجليزية.

وذكر القاموس الشعبي أن المصطلح الجديد مشتق من الاسم (كوفيد-19) COVID19 الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا.

وأضاف أن الكلمة ذات دلالتين، الأولى تعني الشخص الذي يتجاهل بعناد بروتوكول التباعد الاجتماعي، مما يساعد على زيادة انتشار كورونا، والثانية الشخص الذي ينشر مخاوف تتعلق بالتسوق واستنزاف البضائع وحرمان الناس منها، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.