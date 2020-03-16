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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مالك الجزيري يخضع نفسه للحجر الصحي

رياضة
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تونس ـ وكالات:
أعلن نجم التنس التونسي، مالك الجزيري، أنه سيخضع للحجر الصحي الذاتي، بداية من اول امس.ونشر الجزيري مقطع فيديو عبر «إنستجرام»، قال فيه ما يلي: «عدت إلى تونس من الخارج، وقمت في المطار بكل الإجراءات اللازمة».
وتابع: «سألتزم بما يفرضه القانون، حيث تحولت مباشرة إلى منزلي، وسأدخل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.. سأمكث هنا بمفردي، حتى إن بينت التحاليل لا قدّر الله فيما بعد أنني أصبت بفيروس كورونا، لا أمرر العدوى لعائلتي أو أصدقائي أو أقربائي».
وأردف: «على الجميع في تونس أن يلتزموا بالحجر الصحي، خصوصا الذين كانوا خارج البلاد، وهذا الإجراء مهم جدا، باعتبار أن وباء كورونا انتشر في كل العالم، وعلينا أن نحمي بلادنا منه ونحول دون انتشاره».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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