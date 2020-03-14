محاضرات للدكتورة نادية هناوي في جامعتين هنديتين

في إطار مشروعها النقدي الذي تسعى فيه إلى توسيع نطاق الصلات العلمية مع الجامعات العالمية وكسراً لضيق الآفاق المحلية المحيقة بالباحث العراقي، وبناءً على دعوة جامعتي جواهر لال نهرو وعليكرة الإسلامية الهنديتين قدمت د. نادية هناوي أستاذة النقد والسرديات وعلم الجمال في الجامعة المستنصرية محاضرةً نقديةً هي الأولى في سلسلة محاضرات اتفقت عليها مع الجامعتين المذكورتين لالقائها خلال شهر آذار الحالي على طلبة الدراسات العليا في أقسام اللغة العربية وآدابها من خلال المحادثة الفديوية بطريقة النقل الحي عبر السكايب. وتشتمل المحاضرات التي تدور في موضوعة السرديات وتحليل النص الأدبي على تقديم دروس نظرية وتطبيقات عملية تعقبها مناقشات علمية تتخللها أسئلة واستفسارات أكاديمية وبحثية من قبل أستاذة وطلاب الجامعتين آنفتي الذكر.

وفي المحاضرة الأولى التي ألقتها د. نادية هناوي يوم الثلاثاء الفائت في قاعة النادي العربي للمركز العربي للدراسات العربية والإفريقية التابع لجامعة جواهر لال نهرو، تحدثت فيها عن السرد كمفهوم يختلف عن مفاهيم القص والحكي والخطاب والنص، محددة عناصر الفاعلية السردية، مبينة كل عنصر على حدة، بادئة بالبناء النسقي للأحداث منتقلة بعدها إلى البناء النسقي للزمان كأفعال نحوية متفاوتة الديمومة، متطرقة إلى أنواع السرود وما يترتب على كل نوع من دينامية جمالية، معرجة على البناء النسقي للرؤى وما فيه من تقسيمات سردية ممثلة عليها من الروايتين الأمريكية والعربية.