اتحاد الأدباء يطلق الدورة الثالثة للمسابقة الأدبية للشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:
يعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن انطلاق الدورة الثالثة من المسابقة الأدبية للشباب، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار (الأدب ضمير الأمة والأدباء الشباب نبضه الثائر)
وفي أدناه شروط المشاركة:
- تكون المشاركة بنص أدبي واحد ولفرعي الجائزة: (الشعر/بأشكاله كلها) و(القصة القصيرة/لا يتجاوز عدد كلماتها ألف كلمة)، ولا يحق للمتسابق المشاركة في فرعي الجائزة معا.
- يحق للأدباء العراقيين الشباب الأعضاء وغير الأعضاء المشاركة في المسابقة على أن لا يتجاوز عمر المشارك ٣٠ سنة.
يرسل النص إلى إيميل الاتحاد.: (iraqi.writers.1959@gmail.com)3.
٤. ترسل النصوص مرفقة ومطبوعة ببرنامج (word)4. مع سيرة ذاتية للمتسابق وصورة لهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو جواز السفر، وصورة شخصية.
. . يفتح باب التقديم ابتداءً من ١٥ آذار ٢٠٢٠ ولغاية ١ أيّار ٢٠٢٠ 5
- تستبعد من المسابقة النصوص التي لا تستوفي شروط المشاركة المذكورة.
- تختار اللجنة خمسة نصوص فائزة لكل فرع، ويمنح الفائزون مبلغاً تشجيعياً قدره مليون دينار لكل فائز.
- تختار اللجنة عدداً من النصوص المشاركة لتطبع مع النصوص الفائزة في كتابين؛ واحد للشعر والآخر للقصة، تكون حقوقه للاتحاد.
- يدعى الفائزون (من داخل العراق فقط) إلى حفل لتسلّم جوائزهم والاحتفاء بهم، بالتزامن مع مهرجان (جواهريون) الشعري للشباب/الدورة الثالثة.
. 10. تعد المشاركة إقراراً بشروط المسابقة المذكورة في أعلاه