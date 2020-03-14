شركات الطاقة الأميركية تفقد 200 مليار دولار في غضون أسبوع

تراجع ثروة أغنى 20 رجلاً في العالم.. 78 مليار دولار في يوم واحد

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن انخفاض أسعار النفط بفعل تخفيض السعودية أسعار خاماتها وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن أسهم شركات الطاقة المدرجة في البورصة الأميركية انخفضت بنسبة 24% الأسبوع الماضي، ويعد ذلك أكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول 2008، لافتة إلى أن القيمة السوقية لشركات الطاقة الأميركية خسرت 196 مليار دولار الأسبوع الماضي حتى الجمعة الماضي.

وأوضحت أن قطاع الطاقة بدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين، إلا أن القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا أضعفت الطلب على المنتجات النفطية، كما أن شركات النفط الصخري الأميركية شرعت في تقليص إنفاقها الرأسمالي، ومن المتوقع أن تخفّض توزيع أرباح أسهمها، في محاولة منها للصمود.

وكانت أسهم شركات «أوكسيدنتال» و»أباتشي» و»أونوك» و»نوبل إنرجي» و»هاليبرتون» بين أسهم شركات الطاقة التي خسرت 45% على الأقل من قيمتها الأسبوع الماضي.

وفي الشأن ذاته، تراجعت ثروة أغنى 20 مليارديرا في العالم 78 مليار دولار في يوم واحد، وكان يوم الخميس أسوأ يوم لأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية منذ 30 عاما بسبب تدافع المستثمرين للتخلص من الأصول.

وحسب مجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة في عالم المال والأعمال، فقد تراجعت ثروة جيف بيزوس، الذي يعد أغنى رجل في العالم، أكثر من غيره، لكنه ظل الملياردير الوحيد الذي يمتلك أكثر من 100 مليار دولار بعد انخفاض ثروة منافسه بيل غيتس إلى ما دون تلك العتبة يوم الخميس.

ووفقا لـ Forbes Real-Time، فإن الضحايا الرئيسيين لهذا الانخفاض هم: جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومديرها التنفيذي: خسر 8 مليارات دولار، لكنه ظل يستحوذ على ثروة تقدر بـ 104.4 مليار دولار، وبرنارد أرنو، مالك شركتي»لويس فويتون» و»ديور» الذي فقد 7.7 مليار، واحتفظ بصافي ثروة 82.5 مليار دولار، ومؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، إذ انخفضت ثروته بمقدار 5.7 مليار دولار، لكن صافي ثروته بقي عند 57.4 مليار دولار.

واكدت فوربس، ان لاري أليسون، مؤسس شركة «أوراكل» نقصت ثروته 5.6 مليار دولار، فصار صافي ثروته 51.7 مليار دولار، أما المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس فقد فقد 5.3 مليار دولار، إلا أن صافي ثروته بقي عند حدود 99.2 مليار دولار، اضافة الى المستثمر وارن بافيت الذي خسر 5.2 مليار دولار، واحتفظ بصافي ثروة يبلغ 71.5 مليار دولار، أمانسيو أورتيغا، مالك شركة Zan and Massimo الذي تراجعت ثروته 5.2 مليار دولار، فصار صافي ثروته 58.1 مليار دولار.

وأضافت المجلة، ان الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ستيف بالمر فقد 4.3 مليار دولار، واحتفظ بثروة – 52.3 مليار دولار، أما لاري بيدج، أحد مؤسسي Google فقد خسر 4 مليارات دولار، فصارت ثروته – 51.7 مليار دولار، علاوة على الشريك المؤسس لشركة Google، سيرغي براين الذي تراجعت ثروته 3.8 مليار دولار، واحتفظ بصافي ثروة يبلغ 49.8 مليار دولار.