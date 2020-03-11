كاريكاتير عاصم جهاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 11th, 2020 التعليقات على كاريكاتير عاصم جهاد مغلقة 14 views للتشكيل العراقي هوية خاصة أسس لها الرواد نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة للتشكيل العراقي هوية خاصة أسس لها الرواد مارس 11th, 2020 الهواتف الذكية والحواسيب تحول الدماغ إلى “حاوية قمامة” مارس 11th, 2020 سارة سلامة بطلة لمسلسل “كتف قانوني” مارس 11th, 2020 افتتاح معرض الصور الشعبية العربية في موسكو مارس 11th, 2020 نبيذ يتدفق من صنابير المياه في قرية إيطالية مارس 11th, 2020 المالية النيابية: 7 تريليونات دينار حجم العجز المتوقع للرواتب في 2020 والمطلوب هيكلة الموازنة مارس 10th, 2020 العراق يجري اتصالات مكثفة مع دول اوبك وزيادة في أسعار النفط لاكثر من 37 دولار للبرميل مارس 10th, 2020 اللجنة المالية تنفي تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين مارس 10th, 2020 رؤساء النقابات والاتحادات يدعون الى اختيار أعضاء الحكومة المقبلة منهم مارس 10th, 2020 التعليقات مغلقة