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خبير: احزاب السلطة لا تستطيع الرد على بلاسخارت وعليها اصلاح ما افسدت

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اكد الخبير الستراتيجي فاضل ابو رغيف، الاربعاء، ان احزاب السلطة لا تستطيع الرد على تقرير ممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارات، لان عليها اصلاح ما افسدته.
وقال ابو رغيف، في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها “الصباح الجديد”، انه “لا احد من الأحزاب المشاركة بالسلطة، يستطيع الرد على تقرير بلاسخارات، بخصوص كلامها ان العراق بلد غني بثرواته لكنه رهين الكتل والأحزاب”.
ونوه الى انه “حتماً لا أحد سيرد لان الجميع لايعتقد أنهُ مُساهم بما وصل له وضع العراق اقتصادياً ودوليًا ومحليًا”، مشدداً على ان “الرد يستلزم اعتذار يعقبهُ اجراء اصلاح لما تم إفساده”.
يشار الى ان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، اكدت ،في جلسة مجلس الامن الدولي، يوم امس الثلاثاء الموافق (3 اذار 2020)، استمرار السلطات العراقية في قمع التظاهرات وأعمال العنف وأعمال التخويف والترهيب والتهديدات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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