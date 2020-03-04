سائرون: انتهى مفهوم الكتلة الأكبر والدستور يحتاج الكثير من التعديلات

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان مفهوم الكتلة الأكبر انتهى وفقا للدستور، لافتا الى ان الدستور بحاجة الى الكثير من التعديلات لتوضيح بعض المفاهيم وخاصة مايتعلق بالاقالة والاستقالة.

وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،ان “بعض القوى السياسية تعتبر نفسها اكبر من الدستور مستغلة بعض الثغرات فيه، خاصة انه لا يوجد ما يوضح مفهوم الاستقالة على الرغم من وجود فقرة تتعلق بالاقالة ضمن الدستور”.



وأضاف ان “المادة 76 من الدستور أولا تعنى بالكتلة الأكثر عددا والتي تكون تحت قبة مجلس النواب تعمل على تقديم مرشح الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فأن مفهموم الكتلة الأكبر قد انتهى دستوريا، ويتم العمل الان بالفقرة رابعا من المادة 76 حيث يقوم بموجبها رئيس الجمهورية باختيار من يراه مناسبا لتشكيل الكابينة الوزارية وفي الأطر الدستورية”.

وبين ان “الدستور بحاجة الى تعديل خاصة مايتعلق بالاستقالة والاقالة والوفاة وإيجاد مخارج قانونية في حال فشل رئيس الوزراء بعد تكليفه بالحصول على ثقة البرلمان”.